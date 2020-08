Quem é Jadson, lateral-direito emprestado ao Flamengo?

Mesmo com o melhor elenco do Brasil, o Flamengo segue buscando novos reforços para o futuro. Nesta segunda-feira (10), o clube acertou o empréstimo do jovem Jadson Vasconcelos Feliz, de apenas 17 anos, que pertence ao Santa Cruz.

A informação foi divulgada pelo clube pernambucano através de nota oficial. O jogador chega sem custos e terá contrato com o Flamengo até o dia 31 de janeiro de 2022. Durante esse período, o Rubro-Negro carioca poderá adquirir até 60% dos direitos do lateral-direito por preço estipulado em contrato, mas os valores ainda não foram divulgados.

“Caso venha a ser realizada a transferência onerosa do percentual de direitos econômicos do atleta, as informações serão devidamente divulgadas no balanço financeiro subsequente, prezando assim pela transparência e correta divulgação das informações financeiras aos seus torcedores, sócios e conselheiros”, explica em comunicado o Tricolor de Pernambuco.

O Santa Cruz segue com 90% dos direitos econômicos de Jadson, que detém os outros 10%. No momento, o jogador será integrado à equipe sub-20 do Flamengo e, caso não seja comprado em definitivo, retorna ao Santa Cruz, onde tem contrato até 31 de dezembro de 2022.

Mas quem é Jadson Vasconcelos?

O jovem de 17 anos sempre foi tratado como uma das promessas do Santa Cruz, mas ganhou maior reconhecimento a nível nacional após participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Em quatro partidas, o jogador mostrou qualidade com a bola e grande poder ofensivo, sendo um dos destaques do Tricolor na competição.

Apesar da boa participação do lateral-direito, o Santa Cruz foi eliminado da Copinha nas oitavas de final pelo São Paulo. Após o fim do torneio, ele foi integrado ao elenco profissional do Santa Cruz e teve seu primeiro contrato profissional assinado em junho deste ano. Porém, por conta da paralisação do futebol no país, ele não teve a chance de estrear pela equipe principal do Santa.