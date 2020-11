Quem é Jonathan Cafu, atacante ex-São Paulo desejado pelo Corinthians

Em busca de um atacante de velocidade, para atuar pelas pontas, o Corinthians está muito próximo de anunciar Jonathan Cafu como reforço para o decorrer desta temporada 2020. A expectativa, segundo noticiado pelo UOL, é que o Alvinegro consiga a liberação do atleta, de 29 anos, sem custos e arque apenas com os custos de seu salário.

Jonathan estava emprestado ao Al-Hazm, da Arábia Saudita, mas segundo matéria do GE pertence ao Bordeaux, da França. A tentativa corintiana passa, ainda segundo o GE, pela rescisão do atleta tanto com o Bordeaux quanto com a equipe árabe.

Destaque na Ponte e aposta do São Paulo

Como jogador, Jonathan Cafu rodou por clubes de menor expressão, especialmente do interior paulista, até conseguir chamar os holofotes nacionais com a boa campanha feita pela Ponte Preta na Série B de 2014. Pela Macaca, fez seis gols na campanha do acesso com vice-campeonato da segunda divisão e acabou sendo contratado pelo São Paulo.

A chegada ao Morumbi foi em 2015, com os são-paulinos pagando R$ 3 milhões por 50% dos seus direitos econômicos, mas Jonathan não conseguiu encontrar espaço na equipe: foram apenas 13 jogos e um gol – marcado sobre o Danúbio, em jogo válido pela Libertadores. Quando o Ludogorets, da Bulgária, ofereceu cerca de R$ 2.9 milhões ainda naquela temporada, o Tricolor não fez muitos esforços para seguir com o ponta.

Sucesso na Bulgária e interesses de grandes centros

Com o Ludogorets, na época recheado de brasileiros, Jonathan Cafu participou de três conquistas de campeonatos nacionais e teve destaque – com 21 gols em 73 partidas. O bom desempenho chamou a atenção de grandes times. Porto (Portugal), Lyon (França), Leicester (Inglaterra) e Lazio (Itália) chegaram a sondar o atleta, mas o destino acabou sendo o Bordeaux, na França.

Sucessão de empréstimos

Assim como havia acontecido no São Paulo, contudo, Jonathan Cafu não conseguiu seu espaço no Bordeaux, que o emprestou para o Estrela Vermelha. Na Sérvia, conquistou o título nacional mas sem conseguir se estabelecer como titular absoluto dos alvirrubros: retornou rapidamente ao Bordeaux apenas para depois ser negociado com o Al-Hazm.

Tanto por Bordeaux, Estrela Vermelha e Al-Hazm Jonathan Cafu marcou dois gols por cada equipe.