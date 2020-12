Quem é Julio Casares, novo presidente do São Paulo?

As eleições presidenciais do São Paulo aconteceram neste sábado, dia 12 de dezembro. E confirmando as expectativas, o vencedor foi Julio Casares - da chapa Juntos pelo São Paulo, considerada da situação - derrotando Roberto Natel com tranquilidade, recebendo155 votos, contra 78 de seu adversário. Agora, o mandato do novo líder Tricolor tem início no dia 1ª de janeiro de 2021, com validade de três anos.

Mas apesar de ser o nome forte do São Paulo pelos próximos tempos, Julio Casares não é tão conhecido pelos torcedores como outras figurinhas carimbadas do clube, como por exemplo Marco Aurélio Cunha, que estava apoiando a chapa da oposição, de Roberto Natel.

Confira abaixo tudo sobre o novo presidente do São Paulo Futebol Clube.

Quem é Julio Casares?

Nascido em São Paulo, Julio Casares é advogado, publicitário, professor e radialista. Dentre alguns dos cargos que já ocupou, o novo presidente do São Paulo foi superintendente do SBT por 12 anos, Membro do Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp). Atualmente, ele também exerce a função de diretor de Estratégia e Projetos Especiais da Rede Record de Televisão.

Com experiência em funções de gestão - foi presidente da Associação Brasileira de Marketing e Negócios (ABMN) em duas ocasiões -, Casares pretende montar a nova diretoria do Tricolor com profissionais com ampla experiência no mercado. É esperado que Muricy Ramalho seja um dos nomes anunciados.

“Não existe a possibilidade de um diretor executivo de futebol não vir do mercado. Ele tem que estar no mercado, tem que ser reconhecido pelo mercado com muita experiência. Mais do que isso, a gestão nas áreas fundamentais: futebol, finanças, administração e estádio serão todas do mercado. Nós não podemos imaginar outra coisa a não ser isso”, disse o mandatário ao GloboEsporte.com em pouco antes de vencer as eleições.

Além disso, Julio Casares também é um nome conhecido nos bastidores do São Paulo, foi integrante do Conselho de Administração do clube, diretor de marketing do Tricolor durante o mandato de Juvenal Juvêncio e chegou à vice-presidência geral do Tricolor na gestão de Carlos Miguel Aidar.

Cabe destacar que Aidar teve uma passagem conturbada pela presidência do clube - envolvido em diversas polêmicas, o dirigente acabou renunciando ao cargo em outubro de 2015.

“Eu participei das gestões de Fernando Casal Del Rey e Paulo Amaral, tudo como voluntário, abnegado, ajudando. Mais incisivamente com Marcelo Portugal – até aí eu estou dizendo momentos bons, momentos ruins, Marcelo Portugal muito bom”, lembrou o novo presidente sobre suas atuações em cargos administrativos no São Paulo.

“Das gestões do Juvenal, duas exitosas, e da gestão do Aidar, onde todos apoiaram, inclusive meu adversário. Carlos Miguel tinha feito uma gestão maravilhosa em 1986 e fundou o Clube dos 13. Era considerado uma das grandes lideranças. A gestão dele foi turbulenta por várias razões. Eu não sou juiz para julgar ninguém, eu só poderia esperar o que nós pudemos esperar”, completou.

Agora, Julio Casares assume a presidência do São Paulo no dia 1º de janeiro de 2021. Ao longo dos três anos de mandato, o dirigente espera usar sua experiência dentro e fora do clube para fazer uma boa gestão administrativa e dar sequência ao bom trabalho que vem sendo feito dentro de campo.

"Vamos atuar de forma técnica, com o comitê financeiro, para que a gente possa tentar iniciar um projeto de mudança de um círculo vicioso, que é vender valores para fechar a conta", explicou.

"Tudo é gestão. Se você tem um orçamento que te permite gastar 100, você gasta 100. Se esse 100 dá para acomodar duas ou três grandes estrelas, e as demais posições, com perfil cascudo e garotos da base, vamos fazer".