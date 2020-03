Quem é Luiz Felipe, brasileiro da Lazio que está na mira do Barcelona?

Parece que não é só Lautaro Martínez que o Barcelona está de olho na Serie A Tim. O time catalão parece ter encontrado um novo alvo, agora para reforçar a defesa da equipe. Luiz Felipe, da Lazio, é a bola da vez no Camp Nou.

Titular do vice-líder do Campeonato Italiano, o zagueiro brasileiro é uma das grandes revelações do time de Simone Inzaghi. E, segundo 'Mundo Deportivo', as atuações do paulista de 22 anos tem chamado a atenção do Barça.

O Barcelona analisa diversos fatores para levar em consideração a contratação de Luiz Felipe: ele tem passaporte italiano, então não seria necessário ocupar uma vaga de estrangeiro com ele; seu contrato com a Lazio vence em 2022 e ele tem um salário inferior a um milhão de euros.

Além disso, os catalães sabem que Piqué está perto do fim da carreira e não estão satisfeitos com as performances de Samuel Umtiti, que deixa a desejar na parte física.

O agente do jogador, Stefano Castagna, falou ao jornal espanhol sobre esta situação: "Se o Barcelona te segue, é uma grande honra. Até agora, ninguém falou comigo. Graças à sua grande temporada, muitos clubes estão fazendo perguntas sobre ele, então não estou surpreso com o interesse do Barça".

Quem é Luiz Felipe?

Natural de Colina, no interior de São Paulo, Luiz Felipe Ramos Marchi começou sua carreira profissional no Ituano, em 2015 e fez parte da campanha histórica do time naquele ano na Copa do Brasil, avançando até as oitavas de final. Atuando na Série D do Brasileirão em 2016, ele chamou a atenção da Lazio e foi comprado por 500 mil euros (R$ 2,8 milhões na cotação atual).

Ele foi prontamente repassado, por empréstimo, ao Salernitana, time pelo qual ele atuou na temporada 2016/2017. As boas atuações na Série B da Itália fizeram com que a Lazio reintegrasse o zagueiro ao seu elenco.

Neste temporada, Luiz Felipe já disputou 23 jogos e marcou um dos gols na importante vitória da Lazio contra a Juventus por 3 a 1, ainda em dezembro de 2019.

Ele foi convocado para disputar o pré-Olímpico com a Seleção Brasileira, mas como o torneio acontecia em meio a temporada, seu clube não o liberou. Na primeira convocação de André Jardine para a preparação do Brasil para Tóquio, ele também foi novamente chamado. Porém, os amistosos do Brasil foram cancelados por conta do coronavírus