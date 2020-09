Quem é Marcelo Andrés Herrera, alvo do Palmeiras para a lateral

Assim como já havia feito do lado esquerdo, com o uruguaio Matias Viña, o Palmeiras segue disposto a renovar sua lateral do outro lado, o direito, com a possível chegada do argentino Marcelo Andrés Herrera, também estrangeiro, jovem e com potencial de crescimento pela visão do clube.

O jogador de 21 anos, atualmente titular do San Lorenzo, chegaria para quebrar a variação entre Marcos Rocha e Mayke, que se alternam na posição nos últimos anos. Gabriel Menino, revelação do clube, também jogou por ali algumas vezes na atual temporada.

Herrera já teve o nome ligado ao Athletico-PR e também ao Flamengo, mas nos últimos dias o Palmeiras retomou os contatos para a contratação. A última informação, da TNT Sports , da Argentina, é que a proposta brasileira chegou em 2,2 milhões de dólares por 60% dos direitos do lateral. Uma primeira oferta, cerca de metade do valor da atual, já havia sido recusada anteriormente.

Além de Viña, contratado junto ao Nacional no início do ano, outro nome que seguia perfil parecido era o de Daniel Muñoz. O lateral-direito também era jovem, 23, e jogador de clube estrangeiro, o Atlético Nacional, mas acabou seguindo para o futebol europeu.

Marcelo Andrés Herrera nasceu em Corrientes, em 1998, e subiu ao time profissional do San Lorenzo em 2018. Jogou na seleção de base no título dos Jogos Pan-Americanos de 2019, no Peru, e foi titular no início do Pré-Olimpíco disputado no começo deste ano, acabando no banco na reta final da competição vencida pela Argentina.

No ano passado, marcou um gol na Copa Libertadores contra o próprio Palmeiras, em Buenos Aires. O San Lorenzo saiu tocando desde a defesa, Herrera se apresentou na diagonal, por dentro, e carregou a bola até a entrada da área. Ainda teve tempo de arrumar de volta para o pé direito e chutar no canto de Weverton, garantindo a vitória por 1 a 0.

Em março deste ano, ele renovou o contrato com o clube até 2023, e o San Lorenzo anunciou uma nova cláusula de rescisão de 20 milhões de dólares.

Nesta semana, enquanto a TNT Sports acredita que o negócio está próximo de ser fechado, o diário Olé segue um caminho diferente. Em texto publicado na terça-feira (08/09), fala que Herrera é peça fundamental da equipe do técnico Mariano Soso e que o clube espera uma projeção financeira maior pelo jogador, na casa dos 5 milhões de euros. Também reforça que o San Lorenzo não tem pressa, já que a venda do atacante Adolfo Gaich para o CSKA, da Rússia, acaba de render 12 milhões de dólares.

De toda forma, a janela brasileira reabre apenas em 13 de outubro. Mesmo que o Palmeiras fechar a contratação do argentino, ele ainda não poderá atuar nas próximas semanas.