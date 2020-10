Conheça Marquinhos Cipriano, novo alvo do Palmeiras

Enquanto segue em busca de um novo treinador, o Palmeiras também monitora o mercado em busca de reforços. E a bola da vez no clube paulista é o atacante/lateral esquerdo Marquinhos Cipriano, de 21 anos, do Shakhtar Donetsk.

De acordo com informações publicadas neste domingo (25) pelo site 'GE', a negociação avançou nos últimos dias e prevê o empréstimo do atleta até o final de 2021, com opção de compra em definitivo.

Quem é Marquinhos Cipriano?

O atacante é mais um caso de jogador brasileiro que saiu para o Shakhtar sem mal ter atuado no país natal profissionalmente. Tanto que fez apenas um jogo, pelo São Paulo, em janeiro de 2018 (derrota por 2 a 0 para o São Bento pelo Campeonato Paulista).

Marquinhos começou a carreira no Desportivo Brasil e chamou a atenção do Tricolor, que investiu R$ 1 milhão para levá-lo para Cotia em 2015. Destacou-se nas competições de base a ponto de ter aparecido em uma lista de 100 promessas do futebol elaborada no ano de 2017 pela prestigiada revista inglesa 'Four Four Two' e foi promovido ao elenco principal no ano seguinte.

No entanto, uma falta de acordo pela renovação de contrato da joia abreviou a passagem de Marquinhos pelo São Paulo. O Shakhtar iria contratá-lo de graça em setembro, ao término do vínculo, mas pagou uma quantia não revelada (especula-se 1 milhão de euros, ou R$ 4,5 mi na cotação da época) para contratá-lo com antecedência em julho.

"É um valor muito aquém do que gostaríamos de receber pelo que vale o atleta, mas supera o investimento que foi feito ao trazê-lo", disse na ocasião Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo - a multa rescisória para transferências para o exterior do contrato de Marquinhos era de 40 milhões de euros.

Em entrevista ao UOL em maio deste ano, o jovem jogador falou sobre a saída precoce e disse que não guardava qualquer tipo de mágoa do Tricolor, inclusive abrindo as portas para um possível retorno. "Procuro sempre acompanhar as notícias e tudo relacionado ao clube. Espero um dia poder voltar. Jamais serei ingrato", disse ele.

"No futebol as coisas nem sempre saem da maneira que desejamos. Eu tinha o desejo de ter mais oportunidades, mas as coisas acabaram não acontecendo. Eu me destaquei muito na base com boas atuações e gols e isso fez com que equipes de fora olhassem para mim. A proposta do Shakhtar era muito boa e eu decidi por iniciar minha carreira na Europa", completou.

No Shakhtar, Marquinhos nunca atuou com grande regularidade e tem somente um gol marcado pelo time ucraniano. Ele fez apenas cinco jogos no ano de estreia e ganhou mais chances na temporada passada, quando foi deslocado para a lateral esquerda (atuou em 12 partidas). Na temporada atual, entrou em campo só uma vez.

Antes do Palmeiras, o Fluminense chegou a ser apontado como possível destino do atleta em meados deste ano, mas a negociação não foi para frente. Caso chegue mesmo ao Verdão, ele terá a concorrência de Gabriel Veron, Luan Silva, Willian, Rony, Wesley e Luiz Adriano por uma vaga no ataque e seria alternativa ao uruguaio Viña na lateral esquerda.