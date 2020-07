Quem é Matheus Cunha, atacante do Hertha Berlin e possível alvo do PSG?

O brasileiro Matheus Cunha foi um dos destaques da última Bundesliga, atuando por RB Leipzig e Hertha Berlin. O atacante de apenas 21 anos fez grandes jogos, com golaços e ótimas jogadas. Após pouco mais de seis meses no time da capital alemã, Cunha já chama a atenção de gigan

O PSG já demonstrou interesse em contar com o jogador. Segundo o jornal Sport Bild, os primeiros contatos entre o clube parisiense e o staff do jogador já foram feitos, embora o Paris Saint-Germain afirme que só irá falar em transferências após a conclusão da Liga dos Campeões, em agosto.

O grande obstáculo que o PSG logo notou nas primeiras conversas é o valor que o Hertha pede pelo brasileiro: 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões). Em janeiro, o RB Leipzig o vendeu por 15 milhões de euros (R$ 90 milhões na cotação atual).

A Inter de Milão também já teria cogitado o jogador. Porém, o jovem conta com o apoio de Neymar para ser o novo atacante do PSG. Esta é uma das posições que o clube francês precisa de reforços, principalmente pelas saídas de Edinson Cavani (que não veste mais a camisa do clube) e Eric Maxim Choupo-Moting.

Matheus Cunha tem bons números na temporada atual, principalmente pelo Hertha. Ele anotou cinco gols e deu duas assistências pelo time da capital. Ele também foi o artilheiro da seleção brasileira pré-olímpica, no torneio disputado no começo do ano.

Tanto pela sua posição, quanto pela trajetória (desconhecido no Brasil e com o talento lapidado na Alemanha), o paraibano é constantemente comparado a Roberto Firmino, que deixou o Brasil para aparecer com destaque no Hoffenheim antes de transferir-se para o Liverpool.

NOVO FIRMINO?

Paraibano nascido em João Pessoa, o atacante foi criado nas categorias de base do Coritiba. Deixou o Couto Pereira sem fazer nenhuma partida pela equipe principal, em 2017, para assinar com o Sion. No futebol suíço, destacou-se rápido: 10 gols e oito assistências em 33 duelos.

Atacante rápido e que pode ser utilizado nas três principais funções de ataque – pelas pontas, como referência ou mais recuado, armando o jogo – Matheus atraiu a atenção do RB Leipzig, que gastou 15 milhões de euros para tirá-lo da Suíça, em 2018.

O brasileiro teve uma passagem com altos e baixos no Leipzig. Autor de um golaço contra o Bayer Leverkusen, Cunha disputou 52 partidas com a camisa da equipe da marca de energéticos, nas quais fez nove gols e deu três assistências. Porém, ainda não era um titular constante e absoluto, mas já dava indícios de um futuro promissor no alto de seus 18 anos.

Até que durante o torneio pré-olímpico em janeiro de 2020, no qual o Brasil foi vice-campeão e Matheus foi o artilheiro com 5 gols, o Hertha Berlin anunciou a compra do jovem destaque. A equipe da capital alemã desembolsou cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões na cotação da época) pela aquisição do meia-atacante. Um valor que representa bastante das expectativas que o tradicional clube tem sobre o ex-Coxa.

Matheus Cunha só atuou em 11 jogos em seu novo clube, mas deixou uma ótim impressão. Ele anotou cinco gols e deu outras duas assistências, sendo um dos principais jogadores do Hertha no retorno do futebol alemão pós-pandemia.