Quem é Metinho, nascido no Congo que treinou com a seleção brasileira?

Não é de hoje que Tite vem chamando alguns jovens para reforçarem treinos da seleção brasileira. Promessas com potencial para vestirem a amarelinha um dia já ganham experiência no ambiente de seleção, bem como podem conhecer e jogar junto de alguns dos maiores craques do futebol mundial. Nesta última convocação, Metinho foi um desses garotos.

O volante do Fluminense, de 17 anos, vem trilhando um caminho diferente do que a maioria desses garotos, porém. O jovem, nascido no Congo, imigrou para o Brasil com apenas um ano, após seu pai, Abel, decidir abandonar o país africano em busca de oportunidades no futebol para seus filhos.

Como viveu boa parte de sua vida no Brasil, o jovem pode atuar pela seleção brasileira, mesmo tendo nascido na República Democrática do Congo. Grande promessa de Xerém, vem atraindo olhares da torcida do Flu, que já imagina poder contar com o meio-campista nos profissionais.

Em meio à excelente campanha do Fluminense no Brasileirão sub-17 - o time se classificou na terceira colocação de seu grupo e só foi batido duas vezes, pelo São Paulo e Atlético-PR, líderes gerais da competição -, Metinho se destaca pela qualidade técnica e inteligência tática, atuando principalmente como segundo volante. As atuações do garoto foram tão boas que o levaram ao sub-20, mesmo tendo 17 anos.

Agora, dividindo tempo entre o sub-20 e o sub-17 - e o Tricolor vem fazendo grandes temporadas em ambas as categorias -, Metinho se coloca como uma das peças fundamentais para o futuro do Fluminense e não deve demorar para que a equipe, que vem revelando grandes nomes nos últimos anos, aproveite o futebol do jogador nos profissionais.

Mesmo que a oportunidade não chegue tão rapidamente, Metinho está acostumado a conquistar o que é seu. Sua família não sabia falar a língua portuguesa, quando chegou ao país, e passou por dificuldades para se estabelecer. Isso não impediu o garoto, que deu seus primeiros passos no Brasil na comunidade de Cinco Bocas, no Rio de Janeiro, de se transformar em uma das maiores promessas do futebol do país.

Naturalizado brasileiro desde 2019, ele ainda tem contato com seus parentes no Congo. Em vídeo publicado pela CBF, que contou a história do atleta, o jovem revelou que após a convocação para o período de treinos, ligou em chamada de vídeo para seus tios e primos, para contar a novidade.

E o futebol do garoto já atrai a atenção do exterior: o jovem entrou em lista do 'The Guardian', publicada recentemente, como um dos melhores jogadores sub-17 do planeta. Quem ganha é o Fluminense, com mais uma joia de Xerém para lapidar.

E o carinho é recíproco. Se o Tricolor vem tratando o meio-campista como uma grande promessa, isso só aconteceu após Metinho bater o pé para jogar na equipe carioca. Com proposta do Vasco, o atleta recusou o Cruz-Maltino justamente esperando pelo Flu: é apaixonado pelo clube desde criança, segundo o seu pai, em entrevista concedida ao 'GE'.

Há 16 anos no Brasil, Metinho, que não lembra de seu tempo no Congo, aparece como uma das principais esperanças para o futuro da canarinho. Um jovem acima da média para sua idade, que já desponta na categoria sub-20 como um projeto de craque. Meto Silu, congolês, brasileiro e apaixonado pelo Fluminense, quer fazer história.