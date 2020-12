Quem é o favorito na Liga das Nações?

A Uefa realizou nessa quinta-feira o sorteio que definiu os confrontos das semifinais da Liga das Nações, competição que cria grandes expectativas em função dos gigantes que concorrem ao título europeu.

Torcedores de França, Espanha, Bélgica e Itália terão de aguardar até o segundo semestre do ano que vem para dar andamento à disputa. Com tempo de sobra até lá, podemos avaliar com calma as chances de cada candidato e aplicar nossos palpites nas casas de apostas online.

Curiosamente, nenhuma das quatro seleções classificadas estava presente na semifinal da primeira edição, no ano passado, quando Inglaterra e Suíça foram superadas por Portugal e Países Baixos, que avançaram a uma final que deu o título ao grupo de Cristiano Ronaldo.

A sede da reta final será em um único país, com partidas realizadas em estádios italianos entre os dias 6 e 10 de outubro de 2021. Aproveitando o tempo que temos pela frente, apontamos as características dos duelos para ajudar quem quiser definir um favorito, algo difícil diante de tanta qualidade e tradição em campo.

ITÁLIA - ESPANHA

A Itália começará a disputa por uma vaga na final recebendo a Espanha no dia 6, no estádio San Siro, em Milão. Há grande equilíbrio no histórico entre essas seleções. Os 37 confrontos tiveram onze vitórias para cada lado e 15 empates, com 40 gols marcados pela Espanha e 43 pela Itália. No último confronto entre os dois países, realizado em 2017, a Espanha saiu vitoriosa com placar de 3 a 0.

A equipe treinada por Luis Enrique chega após passar por adversários do nível de Alemanha, Suíça e Ucrânia, com destaque para a goleada por 6 a 0 sobre os alemães no jogo que definiu a liderança e a vaga. Já a Itália estava no grupo de Países Baixos, Polônia e Bósnia, e se classificou superando a seleção laranja por apenas um ponto.

BÉLGICA - FRANÇA

Um dia depois do duelo entre italianos e espanhóis, a Bélgica enfrenta a França em Turim. O retrospecto indica vantagem belga, com 30 vitórias, 25 derrotas e 19 empates. No entanto, a França perdeu apenas dois dos últimos 13 encontros entre ambos. Houve empate em 3 a 3 no primeiro jogo internacional de ambos em 1904.

Os atuais campeões do mundo passaram com três pontos de vantagem sobre Portugal em um grupo que também tinha Croácia e Suécia. Já os belgas tiveram mais facilidade, com cinco pontos acima de Dinamarca e Inglaterra, tendo a Islândia que não pontuou e acabou em último lugar.

E O FAVORITO AO TÍTULO?

Recuperamos o histórico dos confrontos que podem formar a final da Liga das Nações. Em caso de Itália e Bélgica, a vantagem é amplamente italiana: 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Contra a França, a Itália também venceu mais vezes: 18 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Se a final for entre França e Espanha, 'La Roja' tem vantagem histórica: 16 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Espanhóis também superaram a Bélgica mais vezes: 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.

Todos os candidatos são potências do futebol mundial e têm equipes qualificadas, com grandes nomes que podem definir jogos em um toque, como Mbappé, Griezmann, Varane, Pogba, Lukaku, De Bruyne, Courtois, Hazard, Sergio Ramos, Busquets, Ansu Fati, Thiago Alcântara, Donnarumma, Serginho, Insigne, Immobile...

Jogadores, histórico, momento... Vários fatores podem mudar o dono do próximo troféu da Liga das Nações, que será definido em 10 de outubro de 2021. No mesmo dia da grande decisão, também será definido o terceiro colocado.