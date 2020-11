Quem é o goleiro 'centroavante' do Corinthians no Paulista sub-20?

Uma situação no mínimo inusitada aconteceu com o time sub-20 do Corinthians nesta exta-feira, em jogo ontra o Taubaté, pelo Campeonato Paulista da categoria. Priorizando o Brasileirão, o Timão tinha poucos jogadores no banco e, nos minutos finais, colocou um goleiro como centroavante.

Jogando com um time alternativo no Paulistão sub-20, e com apenas quatro jogadores no banco de reservas, o Corinthians estava empatando sem gols com o Taubaté. Faltando seis minutos para o final da partida, o técnico Vinicius Marques colocou o goleiro reserva Eduardo Capellari, de 19 anos, para jogar como centroavante, mas o placar ficou mesmo no 0x0.

O jovem goleiro estava relacionado com a camisa 12, como reserva imediato do titular Yago e, para entrar no lugar de Reifit, trocou rapidamente seu uniforme, pegando a camisa 17.

Eduardo ainda nem havia feito a sua estreia no Corinthians até o entrar no ataque. Ele chegou na equipe em janeiro de 2020, depois de se destacar na campanha do Cuiabá na Copa São Paulo de Futebol Júnior.