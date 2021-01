Quem é o treinador mais jovem da Europa?

Hoje em dia, os jovens lutam para conseguir um espaço no mundo do futebol. Em relação aos bancos, há um homem que jamais imaginou que estaria ai, pelo menos não tão cedo.

Se trata de Will Still. Aos 28 anos, três meses e seis dias, ele se transformou no novo treinador do Beerschot, equipe recém-promovida a elite do futebol belga.

Ele é atualmente o treinador mais jovem da Europa, ao superar por pouco mais de três meses a Nagelsmann, que assumiu o Hoffenheim aos 28 anos, seis meses e 21 dias.

Still começou como auxiliar de Stijn Vreven e logo repetiu o cargo com Hernán Losada, mas com a saída do argentino, o jovem recebeu essa oportunidade.