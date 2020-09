Quem é Reginaldo, lateral do ABC disputado por Corinthians e Palmeiras?

Corinthians e Palmeiras prometem travar mais um clássico nos bastidores. Sem muitas opções no elenco para a lateral esquerda, os dois clubes estão disputando Reginaldo, jovem revelação de apenas 19 anos do ABC.

O interesse da dupla de rivais foi confirmado pelo empresário do jogador à Gazeta Esportiva e por Gustavo Cartaxo, dirigente do ABC, que ainda afirmou que o clube espera fazer caixa com a venda de jovens jogadores.

“Temos o Jordan que está indo para o Ceará e o Reginaldo tem propostas de Corinthians e Palmeiras. São atletas que hoje se destacam e a gente está negociando. É uma saída para o clube neste momento de crise”, explicou o cartola ao Tribuna do Norte.

Inicialmente, o GE publicou que o Palmeiras estava na frente para fechar com o lateral por empréstimo de um ano, com valor estipulado para sua compra ao final do período.

Porém, a Gazeta Esportiva afirmou que o empresário do jogador praticamente encerrou as conversas com o Palmeiras e o acordo com o Corinthians estaria próximo de acontecer.

Reginaldo também já externou que gostaria de jogar no Timão, o que aumenta a confiança dos dirigentes do clube.

Quem é Reginaldo?

O lateral esquerdo foi revelado pelo ABC e em 2019 foi emprestado ao Athletico. No paraná, ele foi integrado a equipe sub-20 do clube e disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23). Neste ano, também disputou a Copa São Paulo de Futebol Juniores pela equipe, antes de retornar ao ABC.

Então, Reginaldo retornou a Natal durante a pandemia do novo coronavírus e, com o retorno do futebol, ganhou uma oportunidade entre os profissionais.

Sem um lateral esquerdo de ofício no elenco, o treinador Francisco Diá apostou no jovem de 19 anos. Ele foi titular na Copa do Nordeste contra o CSA - última partida do clube na competição - e em outras três oportunidades no Campeonato Potiguar.

O ABC foi mais uma vez campeão do estadual e, Reginaldo, mesmo atuando em apenas cinco partidas no campeonato, foi considerado uma das revelações do regional.

Carência na lateral esquerda e aposta em jovens motivam a disputa entre os rivais

Um outro ponto que deve esquentar a disputa dos rivais paulistas é o fato de que as equipes não possuem muitas opções para a lateral esquerda.

O Palmeiras recentemente perdeu Diogo Barbosa para o Grêmio. Com isso, Luxemburgo tem apenas duas opções no elenco para a posição: Matías Viña - que foi convocado pela seleção do Uruguai e irá desfalcar o Alviverde no Brasileirão - e o jovem Lucas Esteves, de 20 anos, que fez apenas um jogo como profissional.

O Corinthians vive situação semelhante. Após acertar a venda de Carlos Augusto para o Monza, da Itália, o Timão também tem apenas duas opções no elenco para a lateral esquerda: Lucas Piton, de 19 anos, que vem sendo titular e foi revelado nas categorias de base, e o experiente Sidcley, que ainda não conseguiu recuperar a boa forma desde que foi contratado.

Além disso, os dois clubes estão cada vez mais dando espaço a jovens jogadores. No Palmeiras, Patrick de Paula, Gabriel Veron e abriel Menino são destaques - o último, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira.

O Corinthians também promoveu diversos jovens ao time principal. Além de Piton, que já vinha sendo titular, e de Léo Santos, que está machucado, Roni, Xavier e Ruan devem seguir ganhando novas oportunidades.