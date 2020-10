Quem é Reginaldo, novo reforço do Corinthians para a lateral esquerda?

O Corinthians acertou a contratação do lateral esquerdo Reginaldo, revelação do ABC de Natal, conforme divulgado pelo Mais Querido em comunicado oficial. Os valores da negociação não foram revelados, mas o clube paulista acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o ABC permanece com os outros 50% pensando em uma possível negociação futura.

"O presidente abecedista, Bira Marques, concretizou na noite desta sexta-feira (2), depois de vários dias de conversas, a negociação do lateral-esquerdo Reginaldo. O atleta, destaque das categorias de base do Mais Querido e da equipe principal na atual temporada, que despertou o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro e até do exterior, foi vendido ao Corinthians/SP", informou o clube em comunicado.

O lateral foi motivo de disputas entre o Alvinegro do Parque São Jorge e o Palmeiras nos bastidores. Inicialmente, o clube da Barra Funda era tido como favorito para fechar com o jovem por empréstimo de um ano, com valor estipulado para sua compra ao final do período.

Porém, Reginaldo já havia externado que gostaria de jogar no Timão e, conforme divulgado pela 'Gazeta Esportiva', o empresário do jogador encerrou as conversas com o Palmeiras para fechar negócio com o Timão.

Como tem apenas 19 anos, o jogdor pode ser integrado à equipe sub-20 do Corinthians em um primeiro momento, para facilitar sua adaptação ao novo clube e a nova cidade.

Quem é Reginaldo?

O lateral esquerdo foi revelado pelo ABC e em 2019 foi emprestado ao Athletico. No Paraná, ele foi integrado a equipe sub-20 do clube e disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23). Neste ano, também disputou a Copa São Paulo de Futebol Juniores pela equipe, antes de retornar ao ABC.

Então, Reginaldo voltou a Natal durante a pandemia do novo coronavírus e, com a retomada do futebol, ganhou uma oportunidade entre os profissionais.

Sem um lateral esquerdo de ofício no elenco, o treinador Francisco Diá apostou no jovem de 19 anos. Ele foi titular na Copa do Nordeste contra o CSA - última partida do clube na competição - e em outras três oportunidades no Campeonato Potiguar.

O ABC foi mais uma vez campeão do estadual e, Reginaldo, mesmo atuando em apenas cinco partidas no campeonato, foi considerado uma das revelações do regional.

Carência na lateral esquerda e aposta em jovens

O Corinthians não possui muitas opções para a lateral esquerda no elenco profissional. Após acertar a venda de Carlos Augusto para o Monza, da Itália, o Timão conta com apenas duas opções: Lucas Piton, de 19 anos, que vem sendo titular e foi revelado nas categorias de base, e o experiente Sidcley, que ainda não conseguiu recuperar a boa forma desde que foi contratado.

Já Danilo Avelar, que era lateral esquerdo até a temporada passada, se firmou como titular da equipe formando dupla de zaga com Gil, e deve seguir na nova posição.

Além disso, o clube está procurando dar cada vez mais dando espaço a jovens jogadores. Além de Piton, que já vinha sendo titular, e de Léo Santos, que está machucado, Roni, Xavier, Ruan, Léo Natel e Gustavo Mosquito seguem ganhando cada vez mais oportunidades na equipe, o que pode acontecer em breve com Reginaldo.