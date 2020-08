Quem é Rubens Menin, bilionário que ajuda o Atlético-MG

Mesmo em meio a uma crise financeira mundial, não só dentro do futebol, o Atlético-MG está esbanjando em investimentos, contratações e na recém iniciada construção de seu estádio próprio. A fonte de todo este dinheiro é Rubens Menin.

Conselheiro do clube e torcedor fanático, o engenheiro, de 64 anos, é um dos fundadores da MRV Engenharia, que vai financiar e dar nome à arena do Galo, prevista para ser inaugurada em 2022. E, para que este investimento traga os retornos imaginados, Menin agora investe também no futebol atleticano.

Com uma fortuna avaliada em cerca de U$ 1,8 bilhões (9,5 bilhões de reais), segundo o 'FalaGalo', depois de uma conversa com Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, Menin passou a ajudar o Galo a fazer contratações, afinal, "de que adianta termos um estádio em dois anos e meio se não tivermos torcida entusiasmada e o clube estiver mal?", disse o cartola ao jornal 'O Globo'.

O Papai Menin - como está sendo chamado pela torcida atleticana-, então, começou a agir. Além do terreno avaliado em R$ 50 milhões que doou para o estádio, começou a ajudar nos reforços. Mariano, Alan Franco, Keno, Marrony, Bueno, Junior Alonso e Léo Sena, além de Jorge Sampaoli, são os novos nomes do Galo.

Mas afinal, de onde é que Menin tem tanto dinheiro para ajudar tanto o time? Além de ser um dos fundadores da MRV, o engenheiro é presidente do Conselho do Banco Inter, CNN Brasil, LOG Commercial Properties, Urbamais Desenvolvimento Urbano, Menin Douro Estates e conselheiro na Abrainc. As suas empresas, juntas, têm valor de mercado supera os R$ 25 milhões.

Apesar de ser chamado de "bilionário oculto" por veículos especializados por não parecer em rankings, Menin, em 2018, ganhou o conceituado prêmio de Empreendedor do Ano, entregue pela Ernst & Young, so tornando não só primeiro brasileiro a realizar o feito, mas também o primeiro sul americano.

Agora, junto com Sette Câmara, Menin pretende transformar o Atlético-MG no novo Flamengo. Até a inauguração do estádio, a ideia é que o time seja cada vez mais forte.