Quem é Scamacca, o possível substituto de Ibra no Milan?

O 'Corriere dello Sport' já nomeia o substituto de Zlatan Ibrahimovic à frente do ataque do Milan. É o atacante italiano Gianluca Scamacca, que já tocou há alguns meses para desembarcar na equipe milanesa.

O Milan aponta para Scamacca no futuro devido à indecisão de uma Ibra que, finalmente, teria decidido deixar a equipe 'Rosssonero' no final da temporada, de acordo com o que La Gazzetta dello Sport publicou no início deste mês. Aparentemente, isso se deve à sua decepção com alguns aspectos nos escritórios da entidade italiana.

Mas quem exatamente é o possível substituto de Ibrahimovic? Em primeiro lugar, para ocupar a posição de um dos melhores atacantes do planeta, você precisa de muita qualidade, além de ter pegada.

E, claro, a segunda coisa que seu substituto exige é um ótimo físico, algo de que Scamacca se orgulha de que, apesar de jovem, ele mede 1,95 metros, exatamente o mesmo que o histórico jogador de 38 anos.

Jogador do Ascoli na Segunda Divisão Italiana, onde joga emprestado pelo Sassuolo, o atacante de 21 anos já comemorou onze gols até agora nesta temporada, com 24 partidas oficiais disputadas, 19 delas como titular.

Mas o romano não começou seus primeiros passos no futebol profissional em seu país, mas o fez na Holanda pelas mãos do time juvenil do PSV, até que ele alcançou o mencionado Sassuolo com a maioridade legal recentemente completada. Scamacca terá qualidade suficiente para substituir o próprio Ibra?