Quem é Takumi Minamino, reforço japonês do Liverpool?

O Liverpool anunciou, em dezembro de 2019, a contratação de Takumi Minamino junto ao RB Salzburg, por 7.25 milhões de libras (cerca de R$ 38.45 milhões). O jogador ingressou no quadro de atletas dos Reds em janeiro de 2020, aproveitando a abertura da janela de transferências do inverno europeu.

O meia-atacante japonês tem 25 anos e 1,74 m de altura. É considerado um jogador rápido e habilidoso para atuar pelas pontas e já vem dando mais opções para o setor de meio-campo e ataque. Desde o início, Jürgen Klopp, não cansou de rasgar elogios ao atleta natural de Osaka, no Japão.

"Takumi é um jogador muito rápido e muito esperto. Ele encontra espaço entre as linhas. Ele é corajoso com a bola, mas também corajoso sem a bola: um verdadeiro jogador de equipe. Ele faz o melhor de si para beneficiar outros", falou Klopp.

Minamino começou a jogar futebol no Sessel Kumatori, em 2004, quando tinha nove anos e por lá ficou até 2007, quando foi contratado para atuar na base do Cerezo Osaka, no qual atuou pela base até o fim de 2012. Nos primeiros dias do ano seguinte, Minamino foi promovido ao time principal.

Em janeiro de 2015, Minamino foi contratado pelo RB Salzburg, da Áustria, e por lá começou a escrever as partes mais importantes de sua biografia: ficou de 7 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2019 na equipe austríaca e conquistou nove títulos: cinco como campeão da liga nacional e quatro como vencedor da Copa da Áustria.

Nesse período no Salzburg, Minamino participou de 199 jogos, marcou 64 gols e deu 44 assistências.

Minamino seguiu um caminho parecido com o de Sadio Mané, que deixou o Salzburg para o Southampton e depois foi para o Liverpool, e de Naby Keïta, que deixou o Salzburg, foi para o Leipzig e se juntou aos Reds. A diferença entre Minamino e os dois ex-companheiros é que o japonês foi para Anfield sem escalas em nenhum outro clube.

O japonês chegou a participar da reta final da temporada 2019-20, que marcou o fim do jejum de títulos de Campeonato Inglês dos Reds. Mas a expectativa é que Minamino ganhe cada vez seu espaço nesta nova campanha, sensação que ganhou força ao marcar o seu primeiro gol pelo Liverpool na Supercopa da Inglaterra, a Community Shield, contra o Arsenal - apesar da derrota nos pênaltis para a equipe londrina.