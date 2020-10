Quem fez mais dobletes: Cristiano Ronaldo ou Messi?

Cristiano Ronaldo e Leo Messi vêm mantendo uma interessantíssima disputa mano a mano ver quem marcou mais gols ao longo de suas carreiras. Seus números são impressionantes e podem ser abordados de diferentes prismas. Um deles, atualizado após confrontos recentes, é o total de dobletes que cada um conquistou.

O ProFootballDB mantém esses números atualizados. Além disso, apresenta uma das batalhas mais equilibradas entre os dois. Até hoje, embora o argentino esteja à frente, é difícil dar por certo quem acabará vencendo nesse sentido.

Dobletes: Cristiano Ronaldo x Messi

Pelos encontros acumulados com os respectivos clubes e seleções, Leo Messi vence essa disputa particular graças às 134 ocasiões em que deixou o jogo com dois gols. E isso em um total de 878 jogos.

Por sua vez, Cristiano Ronaldo aparece muito perto, pois atualmente tem 130 dobletes no seu histórico, embora seja verdade que disputou mais jogos, num total de 1.019.

Isso significa que em 15,3% de suas partidas, o argentino balançou a rede duas vezes. A média de seu grande rival é de 12,76%, um pouco menor. Seus gols de pênalti estão incluídos na conta.

Dobletes: Cristiano Ronaldo x Messi em clubes

Repetimos a operação, mas prestando atenção especial ao que foi realizado com seus clubes. Aqui, apesar de ter jogado menos jogos, a estrela do Barça reina de forma mais notável, que hoje em dia deixou sua marca em 738 jogos pelo Barça com 127 dobletes.

Ou seja, 94,77% das vezes em sua carreira os gols foram feitos como jogador do Barça.

A marca de CR7 está agora em 115 depois de ter disputado 852 jogos entre Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

No total de sua carreira, isso significa 88,46%, um pouco menos que o atacante argentino

Dobletes: Cristiano Ronaldo x Messi em sua passagem pelo Real Madrid

O resultado do duelo entre 2009 e 2018 ficará definido para sempre, fase em que Cristiano Ronaldo defendeu a camisa do Real Madrid. O português deixou a Espanha com uma clara derrota em seu histórico.

Para o argentino, faltou apenas dois para a marca de 100. Seus 98 dobletes em 476 jogos durante esse período significaram que Messi marcou um a cada cinco jogos, um fato mais do que bárbaro.

Como jogador merengue, em todas as competições Cristiano marcou 78 dobletes em 438 jogos, pelo que a sua média foi de 17,8% do total.

Pelo menos o português conseguiu sair da Espanha conquistando mais hat-tricks, pôqueres e repôqueres do que Messi no seu 'Clásico' particular.

Dobletes: Cristiano Ronaldo x Messi com suas seleções

O número de conquistas, obviamente, diminui quando as duas estrelas vestem, respectivamente, as camisas da Argentina e de Portugal, por terem jogado menos partidas com seus países. No entanto, a diferença entre os dois é impressionante.

E aqui CR7 tem mais do que o dobro de eficiência em relação ao seis vezes Bola de Ouro. Em 167 partidas pela Seleção Portuguesa, o atacante comemorou doblete 15 vezes. Uma quantia a se destacar, sem dúvida.

Leo Messi, porém, fica em sete. E a diferença de partidas aqui não é tão relevante, já que ele se vestiu de albiceleste 140 vezes.