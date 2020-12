Quem fez mais gols de falta: Messi ou Cristiano?

Entre gênios, as diferenças podem ser reduzidas. Faz mais de uma década que a batalha Messi x Cristiano é atualizada a cada fim de semana, a cada gol, a cada drible. O argentino e o português querem ser lembrados para sempre e o certo é que seus méritos são quase insuperáveis. Até o momento, os dois têm mais de 600 gols na carreira.

Ambos se enfrentam em qualquer assunto. Quem marca mais dobletes, quem tem mais 'hat-tricks', gols em Champions, gols de falta... Falando nisso, vale a pena abordar uma estatística: o gol de falta. Quem fez mais gols de falta, Messi ou CR7?

Michel Acosta se encarregou de detalhar os dados de cada um desde que iniciaram suas carreiras, tanto a nível de clubes como em seleções. E, apesar da expressiva quantidade de gols de falta feitos por Messi, incluindo o lindo gol contra a Liverpool na semi-final que foi considerado o gol mais bonito da temporada 2018-19 da Champions, Cristiano domina nesse quesito.

O agora jogador da Juventus soma 56 gols de falta, três a mais que Messi. Os gols dessa categoria de Cristiano se resumem em: 13 com o Manchester United, 32 com o Real Madrid, 1 com a Juventus e 10 com Portugal. Por outro lado, Messi marcou 47 vezes com o Barcelona e apenas 6 com a Seleção Argentina. Obviamente, os anos na elite de Cristiano são mais do que os de Messi. Assim sendo, o português teve mais chances de aumentar sua conta pessoal.

O certo é que o camisa 10 encurtou a diferença de forma abismal nas últimas temporadas. Para contextualizar, no fim da temporada de 2016-17 Cristiano Ronaldo acumulava 51 gols e Messi, 34. Por tanto, a soma nas duas temporadas anteriores mostra uma goleada 'azulgraná': 5-19.

O último a fazer um gol de falta foi o português em confronto válido pela Liga das Nações. Um lindo chute contra a Suécia no último 16 de setembro de 2020. Além disso, foi seu 100º gol com a camisa de Portugal.

O capitão do Barça, por sua vez, leva mais tempo sem marcar. A última vez foi em 16 de julho de 2020, contra o Liverpool, que acabou sendo eleito o melhor da Liga dos Campeões 2018-29. Desde então ele vem tentando bastante, mas sem sucesso.