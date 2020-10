Quem fez mais gols de pênalti: Messi ou Cristiano Ronaldo?

Leo Messi e Cristiano Ronaldo, os dois reis do gol, possuem números surreais graças à qualidade de ambos. Uma parte significativa de sua grande produção passa pelas finalização dos onze metros, onde balançaram a rede inúmeras vezes. Coletamos do nosso laboratório de estatísticas, o ProFootballDB, o total de gols de pênaltis que eles fizeram ao longo de sua carreira.

Acontece que a incessante disputa entre os dois tem uma outra categoria graças às penalidades máximas, uma área que Cristiano Ronaldo ainda hoje continua dominando.

Cristiano x gols de pênalti Messi

Pelo total de partidas oficiais, é Cristiano Ronaldo quem lidera. O português, autor de 129 gols dos onze metros, tem sido muito mais infalível do que o argentino nesse sentido.

No total, estamos falando sobre o fato de ele ter alcançado 17,38% de seus gols graças aos pênaltis.

Por sua vez, Leo Messi tem atualmente 93 gols desta forma, 36 a menos que o seu grande rival, o que parece bastante complicado de igualar ou ultrapassar.

No caso do argentino, tais gols correspondem a 13,15% de sua carreira. O capitão do Barcelona cobrou menos e errou mais.

Gols de pênalti de Cristiano x Messi

É graças ao cálculo dos pênaltis a favor nas partidas de clubes que Cristiano Ronaldo consegue uma grande vantagem em relação ao argentino. 118 acertos dos onze metros teve o português entre Manchester United, Real Madrid e Juventus (com o Sporting ele não marcou nenhum). Ou o que é o mesmo: 18,4% dos 641 que conseguiu nesta categoria.

Em relação a Messi, o argentino alcançou 77 dos 636 com a camisa do Barça, o que lhe deixa uma média de 12,1%.

Gols de pênalti de Cristiano vs Messi em Seleções

Olhando para os jogos das seleções, vemos como o mundo dá voltas, quem sai na frente é Leo Messi. A estrela argentina tem 16 penalidades convertidas das 71 conquistadas no total, 22,5%, quase um quinto.

Já Cristiano Ronaldo fez apenas onze gols com Portugal, o que o leva a uma média de 10,9%.

Gols de pênalti de Cristiano e Messi em sua passagem pelo Real Madrid

O português deixou o Santiago Bernabéu com 79 penalidades máximas convertidas, 17,55% do total. O argentino, por sua vez, concretizou no mesmo tempo 56 pênaltis, 11,86% dos 472 que fez.

Lembre-se que este número se manteve desde a temporada 2009-10, altura em que o madeirense assinou pelo Real Madrid, até a 2017-18, última vez que jogou antes de ir para Turim.