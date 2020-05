Quem ganha com Messi e Lautaro no Barcelona? A seleção argentina

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, em entrevista a 'Cadena SER', falou sobre os rumores que apontam Lautaro Martínez no Barcelona na próxima janela de transferências, explicando que o atacante é um jogador de futebol “semelhante a Luis Suárez. Todo mundo iria querer ele em sua equipe".

"Por um tempo, o Barcelona jogou com Neymar, Suarez e Messi... Isso pode ser feito, desde que haja um sacrifício dos jogadores, porque o treinador deve sempre tentar colocar o melhor", afirmou.

Além de exaltar as qualidades técnicas do jogador da Internazionale, o técnico também vê com bons olhos a mudança de Lautaro para formar dupla com Messi e aumentar o seu entrosamento na seleção argentina.

"Para a Argentina, quanto mais jogos fizerem juntos, melhor para nós", apontou.

De acordo com o jornal 'Marca', o Barcelona entregou ao atual clube de Lautaro uma lista com seis nomes que podem ser envolvidos na negociação em troca do argentino.

A lista tem os nomes de Umtiti, Arturo Vidal, Nélson Semedo, Todibo, Júnior Firpo e Carles Aleña. Além disso, uma quantia em dinheiro deve ser usada para o pagamento do argentino.