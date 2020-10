Quem já está classificado para as oitavas da Libertadores?

Com o término da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o futuro de muitos times na principal competição das américas já está definido. Onze clubes já estão com vaga garantida para as oitavas de final.

Entre os que já avançaram, cinco são brasileiros: Grêmio, Athletico Paranaense, Palmeiras, Flamengo e Santos. O São Paulo é o único que não tem mais chances. Já o Inter ainda precisa confirmar sua vaga.

O Colorado tem 8 pontos e ocupa o segundo lugar do grupo E, enquanto o América de Cali está com 5 pontos na terceira posição. Depois da pontuação, o critério de desempate é o saldo de gols, quesito em que o time brasileiro tem +3 e o América tem -2.

A última rodada desta fase está marcada para o fim de outubro. No dia 22, o Inter visita a Universidad Católica, que já não tem chances. Até uma derrota já garante a vaga para o time gaúcho, que pode perder mesmo com vitória dos colombianos, que precisariam golear o Grêmio - em jogo realizado de simultaneamente.

Quem já garantiu vaga:

Grupo A

Flamengo

Grupo B

Palmeiras

Guaraní

Grupo C

Athletico-PR

Grupo D

LDU

River Plate

Grupo E

Grêmio

Grupo F

Racing

Nacional-URU

Grupo G

Santos

Grupo H