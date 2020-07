Quem Jorge Jesus pode tirar do Flamengo para levar ao Benfica?

Jorge Jesus pode não ser o único a trocar o Flamengo pelo Benfica. O treinador pode, ainda, levar com ele algumas peças do time, de dentro e de fora do campo, entre jogadores, comissão técnica e até o chefe do departamento médico rubro-negro.

Para tentar manter o sucesso que teve no Flamengo na volta ao Benfica, Jesus deve incluir alguns nomes na ida para Portugal. A comissão técnica - analistas de desempenho Rodrigo Araújo e Gil Henriques, os auxiliares técnicos Thiago Oliveira e João de Deus e os preparadores físicos Marcio Sampaio e Mario Monteiro, e o mental coach Evandro Mota - já é quase certa de que siga o Mister.

Para além destes, Jesus ainda deseja levar consigo o chefe do departamento médico do Flamengo, Mário Tannure. Os dois, durante a passagem do português pelo clube carioca se aproximou do médico, com quem cultivou boa amizade. Assim, antes mesmo da proposta concreta, o treinador já havia sondado Tannure sobre a possibilidade de tê-lo caso deixasse o clube.

Junto deles, alguns jogadores também podem seguir para Portugal. Os nomes mais especulados são os de Bruno Henrique e Gerson. Segundo o jornal português Record, o Benfica poderia chegar à casa dos € 30 milhões (R$ 180 milhões) para ter os dois em seu elenco na próxima temporada.

Gerson chegou ao Flamengo como pedido especial de Jesus e se tornou peça fundamental da equipe. Assim, se o Benfica realmente quiser tirá-lo do Rio de Janeiro teria que desembolsar € 20 milhões.

Bruno Henrique, mesmo com 29 anos, também agrada Jesus que pode querê-lo no clube português, principalmente pelo faro de gols. Para contar com ele, depois da valorização que teve no Flamengo, os valores que o Benfica deve pagar chegam aos € 10 milhões.

A torcida rubro-negra, porém, não está nada feliz com a possibilidade de perder dois de seus principais jogadores. Nas redes sociais diversas pessoas foram reclamar com Jesus sobre o assunto do "desmanche", principalmente em relação a Gerson e Bruno Henrique.