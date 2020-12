Nos primeiros momentos do primeiro tempo, o jogo entre PSG e Istambul Basaksehir foi interrompido, com os jogadores indo para os vestiários, por um possível insulto racista do quarto árbitro ao segundo treinador da equipe visitante, Pierre Webó.

Quando os jogadores ouviram suas palavras, acusaram o romeno Coltescu de ter se referido ao treinador como "o cara negro", o que irritou o preparador e Demba Ba. A partir daí, todos se posicionaram contra o comentário e pediram explicações a ponto de o jogo ter que ser adiado.

Será nesta quarta-feira que a bola rolará novamente e com outros árbitros. Horas depois, o jornal 'ProSport' compartilhou algumas declarações, as quais a 'AS' replicou, de parentes de Sebastian Coltescu, em telefonema dado depois do ocorrido.

“Só tento ser uma boa pessoa. Não vou ler nenhum site da imprensa nesses próximos dias. Quem me conhece sabe que não sou racista. Pelo menos, espero que sim”, disse o quarto árbitro, conforme comentado em seu entorno.

O árbitro principal foi Ovidiu Hategan, que dedicou algumas palavras ao meio 'Europe1.fr', embora não quisesse fazer qualquer declaração e garantiu que deveriam falar primeiro com a UEFA.

"Não podemos fazer qualquer declaração porque temos que falar com a UEFA. Normalmente eu responderia, mas esta noite não posso. Estamos devastados, mas, por favor, respeite o nosso silêncio e compreenda a situação", retrucou.

Será nesta quarta-feira que PSG e Istambul Basaksehir, que se uniram contra o racismo, voltarão a jogar a partida que se recusaram a recomeçar.