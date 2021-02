"Quem não gosta de festa? Não sou imaturo, sei o que faço"

Neymar é Neymar para o bem e para o mal. O gosto do brasileiro por festas é conhecido e muitas vezes acaba sendo criticado por isso.

“É um tema bem peculiar porque, quem não gosta de festa? Todo mundo gosta de se divertir, sair com os amigos, com a família. Sei quando posso ir, quando posso ir e quando não posso. ao contrário do que as pessoas pensam, que sou imaturo", afirmou à imprensa oficial do PSG.

Neymar queria explicar: "Se você ficar 100% focado apenas em jogar futebol, no meu jeito de pensar, no meu jeito de ser, acabo explodindo e é por isso que nunca vou parar de fazer".

O Neymar já disse há semanas que queria ficar no PSG e confirmou novamente. “Sinto-me mais adaptado, mais confortável com tudo. Estou muito feliz aqui. Quero ficar no PSG, espero que Mbappé também fique. É o desejo de todo torcedor parisiense e queremos tornar o Paris Saint-Germain grande", disse.

O brasileiro falou justamente sobre sua relação com Mbappé: “Temos uma relação de irmãos. Eu sou o mais velho e ele é o mais novo. Jogamos muito, sou um cara que exige muito dele em campo, acima de tudo peço para ele correr, pra fazer isso.. Sou muito intenso, mas quero sempre o melhor dele".

“Ele é um menino de ouro, eu o chamo de menino de ouro, porque ele tem um coração enorme. Não é preciso falar da qualidade dele como jogador porque todo mundo sabe disso, mas fora de campo ele é incrível. Um cara alegre e brincalhão, ele se parece muito comigo. Quando ele fica feliz transmite em campo para ajudar a equipe. Quero que ele seja muito feliz. Espero que este ano possamos ter uma ótima temporada juntos, que possamos conseguir vários títulos", descreveu Mbappé.

Por fim, Neymar falou da derrota da final da Champions League para o Bayern: "Foi ruim. Perder uma final de campeonato, mais uma na Champions League, é muito feio. Não gostei. Sofri muito, chorei, porque eu realmente queria levar o título pela França".