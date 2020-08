Quem o PSG pega nas semifinais da Champions?

Em um jogo alucinante, o Paris Saint-Germain bateu a Atalanta por 2 a 1 – construindo sua virada nos minutos finais do segundo tempo – e pela primeira vez desde 1995 alcançou a fase semifinal da Liga dos Campeões da Europa.

Pasalic abriu a contagem para os italianos ainda no primeiro tempo. Entretanto, Marquinhos e Choupo-Moting estufaram as redes bergamascas na reta final – contando com assistências de Neymar.

A equipe francesa ficou na espera para saber quem avançava no duelo entre RB Leipzig e Atlético de Madrid. E em mais um duelo definido nos minutos finais o time alemão conseguiu cravar a sua vaga ao bater os espanhóis, favoritos, por 2 a 1 en duelo realizado nesta quinta-feira (13).

Quando serão as semifinais da Champions?

O duelo do PSG contra RB Leipzig será o de abertura desta fase semifinal. A partida única, assim como todos os duelos a partir das quartas de final – por causa da pandemia -, está marcada para 18 de agosto, uma terça-feira.

Do outro lado da chave, Barcelona e Bayern duelam para ver quem avança para enfrentar Lyon ou Manchester City.