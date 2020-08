Quem ocupará o lugar de Messi se o argentino sair?

De 'Messi vai' a 'Messi fica' tem muita diferença, muitas mudanças a serem feitas, muita história para contar. A possível saída do craque argentino do Barcelona é o pesadelo que tira do sono todos os torcedores.

De acordo com o que foi publicado há apenas alguns dias pelo 'RAC1', o atacante já teria dito a Ronald Koeman que se vê mais para fora do que dentro do Barça, acrescentando que não vê nada claro sobre o seu futuro em Camp Nou.

Um suposto desfecho no encontro confirmado por Ramón Planes fez disparar todos os alarmes, assomando no horizonte a possibilidade de ver um Barcelona sem a sua maior referência, Leo Messi, o melhor jogador de toda a sua história.

PSG, City e Inter são os destinos que têm soado para o atacante do Barça para deixar para trás uma época inesquecível e iniciar uma nova aventura longe do que sempre foi sua casa, da equipe de sua vida.

E a maior preocupação agora é encontrar o substituto ideal no Barça, do qual para muitos é o melhor jogador do mundo. Porque, se Messi acabar saindo, quem vai substituir um jogador como ele?

O portal 'Marca' aponta para Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé como os indicados para levar o testemunho da estrela argentina, mas é que fazer o papel de Messi no Barça é algo muito importante.

Entre todas as opções está também o nome de Kylian Mbappé, jogador que o Real Madrid também continua desejando e que poderá deixar para trás a sua fase de sucesso no PSG, com quem disputará a final da Champions League em apenas 24 horas, para se tornar a nova estrela do Barça.