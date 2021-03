Quem quiser Mbappé deverá pagar cerca de 700 mil euros por semana

O PSG tem um duro processo de negociação com Mbappé pela frente. O francês estuda todas as possibilidades e pode decidir o seu futuro em breve. Uma coisa o atacante tem clara: as suas pretensões contratuais.

Mbappé quer ser valorizado como um dos melhores jogadores do mundo e receber como tal. De acordo com jornais como 'The Athletic' e 'Daily Mail', o Manchester City resolveu sair da disputa ao tomar conhecimento das exigências do atleta.

Kylian quer passar a receber algo em torno aos 36 milhões de euros por temporada, mais ou menos o que recebe Neymar como principal estrela do PSG. Sozinhos, os dois atacantes representariam 72 milhões da folha do clube francês.

Apesar disso, o PSG trabalha na sua renovação. Essa é a primeira opção, mas caso Mbappé prefira deixar o clube, a ideia é negociá-lo por cerca de 200 milhões de euros.

Clubes como Real Madrid e Liverpool, interessados na contratação do atacante, terão que assumir valores dessa magnitude, algo impensável nos tempos atuais.