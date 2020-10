Quem são os artilheiros da Copa Libertadores 2020-2021?

A Libertadores já finalizou a fase de grupos e, entre os 16 times vivos em busca do título continental, estão seis brasileiros: Grêmio, Inter, Flamengo, Santos, Palmeiras e Athletico Paranaense.

Você pode conferir abaixo quando acontecerão os próximos jogos do torneio:

Além das datas dos jogos, você confere quem fez bonito e conseguiu balançar a rede mais vezes e estar perto de ser o grande artilheiro da Libertadores 2020-2021. A lista conta com um Top 3 bastante interessante, com Fidel Martínez no topo com 8 gols. Seguido, mas de longe, vem Eduardo Salvio com 5 gols, representando o Boca Juniors. Já em terceiro lugar, Julián Álvarez aparece também com 5 gols.

Confira a lista completa dos artilheiros da Copa Libertadores 2020-2021

Com 8 gols: Fidel Martínez (Barcelona de Guayaquil).

Com 5 gols: Eduardo Salvio (Boca Juniors), Julián Álvarez (River Plate).

Com 4 gols: Bruno Henrique (Flamengo), Luiz Adriano (Palmeiras), José Rivas ( Estudiantes de Mérida), Gabriel Torres (Independiente del Valle), Fernando Zampedri (Universidad Católica), Javier Reina (Independiente Medellín).

Com 3 gols: Carmelo Valencia (Junior Barranquilla), Pablo Magnin (Tigre), Braian Romero (Defensa y Justicia), Marcos Riquelme (Bolívar), Duván Vergara (América de Cali), Ignacio Fernández (River Plate), Santos Borré (River Plate), Paolo Guerrero (Internacional), Nicolas Reniero (Racing), Willian (Palmeiras), Sebastián Ferreira (Libertad), Raúl Bobadilla (Club Guaraní), Gabriel Boschilia (Internacional), Fernando Fernandes (Club Guaraní), Rodney Redes (Club Guaraní), Emmanuel Martínez (Barcelona de Guayaquil).