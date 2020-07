Quem são os candidatos confirmados à presidência do Corinthians?

Programada para novembro, a eleição presidencial do Corinthians já está se desenhando, com três candidatos da oposição já confirmados para concorrer ao cargo. Paulo Garcia, Augusto Melo e Mario Gobbi são os nomes que já formalizaram suas candidaturas. Todos são da oposição. A duração do mandato da próxima gestão do clube é de três anos.

O último candidato a oficializar foi o ex-presidente do clube Mario Gobbi, que tenta voltar ao cargo que ocupou entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2015. Delegado de polícia e conselheiro vitalício do Corinthians, Gobbi ficou marcado por ser o presidente do Corinthians na conquista da Libertadores e do Mundial, em 2012.

Na entrevista em que apresentou seus planos para o clube, neste sábado, 4 de julho, Gobbi disse o que espera caso vença a disputa. "Será uma gestão de emergência, profissional, não é a gestão de vaidades, é para dizer não, para dizer que tem que cortar."

"Essa gestão é o maior desafio da história do Corinthians, é o maior desafio da minha vida. Já temos uma equipe pronta, contratada do mercado, chega de amadores para lidar com questões técnicas. Queremos resgatar a credibilidade do clube", completou.

Paulo Garcia é outro conselheiro vitalício que concorre ao posto mais alto do clube alvinegro. Empresário de sucesso, Garcia foi o segundo colocado no último pleito pela presidência do Corinthians, perdendo a disputada para Andrés Sanchez. Três anos depois, ele é um dos favoritos ao cargo.

Em entrevista ao Lance!, ainda em 2018, Garcia explicou o por que seria a melhor opção para o Corinthians: "Pela minha história. Sou empresário, sempre administrei bem. Sempre frequentei o clube, administrei o clube, fui vice de futebol. Conheço, tenho pessoas boas ao meu lado para profissionalizar o clube e fazer dele muito melhor que é hoje."

Por fim, Augusto Melo, que também é empresário, concorre à presidência do Corinthians. Ele já ocupou um cargo no departamento de base alvinegro, mas foi desligado após um escandâlo envolvendo a categoria sub-17.

"Minhas principais propostas são profissionalizar o clube, implementar um programa de "compliance" (termo em inglês para conformidade, conjunto de normas legais e regulamentares). Também pretendo transformar a Arena em um espaço multiuso", disse Melo, como noticiou o 'GloboEsporte.com'.

A situação ainda não oficializou um candidato à presidência do clube.