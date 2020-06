Os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 fica cada dia mais perto, mas ainda teremos que esperar mais de dois anos para ver a bola rolando no principal torneio de seleções do mundo. E embora a Copa da Rússia tenha sido um sucesso, nenhum jogador conseguiu atingir o recorde de maior artilheiro da história do torneio.

Quem mais esteve perto de conseguir tal feito era Thomas Müller. O alemão chegou à Rússia com 10 gols em mundiais, precisando de mais seis para igualar seu compatriota Miroslav Klose, artilheiro histórico com 16 gols em Copas. Mas Müller não balançou as redes na última Copa e voltou para casa precocemente (a Alemanha saiu ainda na fase de grupos).

Porém, Müller é o único atleta na ativa que já marcou oito ou mais gols e ainda pode ter a chance de aumentar sua marca, já que terá 33 anos na Copa do Qatar.

A Alemanha, inclusive, é o país com mais jogadores que já atingiram ao menos oito gols. Ao todo, oito alemães já balançaram as redes ao menos oito vezes em mundiais. O Brasil, com sete representantes, fica em segundo neste ranking.

Alemanha - Miroslav Klose 16 - gols

Brasil - Ronaldo 15 - gols

Alemanha - Gerd Müller 14 - gols

França - Just Fontaine 13 - gols

Brasil - Pelé 12 - gols

Hungria - Sandór Kocsis 11 - gols

Alemanha - Jürgen Klinsmann 11 - gols

Alemanha - Helmut Rahn 10 - gols

Inglaterra - Gary Lineker 10 - gols

Argentina - Gabriel Batistuta 10 - gols

Peru - Teófilo Cubillas 10 - gols

Alemanha - Thomas Müller 10 - gols

Polônia - Grzegorz Lato 10 - gols

Portugal - Eusébio 9 - gols

Itália - Christian Vieri 9 - gols

Brasil - Vavá 9 - gols

Espanha - David Villa 9 - gols

Itália - Paolo Rossi 9 - gols

Brasil - Jairzinho 9 - gols

Itália - Roberto Baggio 9 - gols

Alemanha - Karl-Heinz Rummenigge 9 - gols

Alemanha - Uwe Seeler 9 - gols

Argentina - Guillermo Stábile 8 - gols

Brasil - Leônidas da Silva 8 - gols

Brasil - Ademir de Menezes 8 - gols

Uruguai - Óscar Míguez - 8 gols

Brasil - Rivaldo - 8 gols

Alemanha - Rudi Völler - 8 gols

Argentina - Diego Maradona - 8 gols

Confira os artilheiros de cada Copa do Mundo

1930 - Argentina - Guillermo Stábile 8 - gols

1934 - Rep. Tcheca - Oldrich Nejedlý 5 - gols

1938 - Brasil - Leônidas da Silva 7 - gols

1950 - Brasil - Ademir de Menezes 9 - gols

1954 - Hungria - Sándor Kocsis 11 - gols

1958 - França - Just Fontaine 13 - gols

1962 - Brasil - Garrincha e Vavá 4 - gols

1962 - Chile - Leonel Sánchez 4 - gols

1962 - Hungria - Flórián Albert 4 - gols

1962 - Iuguslávia - Drazan Jerkovic 4 - gols

1962 - URSS - Valentin Ivanov 4 - gols

1966 - Portugal - Eusébio 9 - gols

1970 - Alemanha - Gerd Müller 10 - gols

1974 - Polônia - Grzegorz Lato 7 - gols

1978 - Argentina - Mario Kempes 6 - gols

1982 - Itália - Paolo Rossi 6 - gols

1986 - Inglaterra - Gary Lineker 6 - gols

1990 - Itália - Salvatore Schillaci 6 - gols

1994 - Bulgária - Hristo Stoichkov 6 - gols

1994 - Rússia - Oleg Salenko 6 - gols

1998 - Croácia - Davor Suker 6 - gols

2002 - Brasil - Ronaldo 8 - gols

2006 - Alemanha - Miroslav Klose 5 - gols

2010 - Alemanha - Thomas Müller 5 - gols

2010 - Espanha - David Villa 5 - gols

2010 - Holanda - Wesley Sneijder 5 - gols

2010 - Uruguai - Diego Forlán 5 - gols

2014 - Colômbia - James Rodríguez 6 - gols

2018 - Inglaterra - Harry Kane 6 - gols