Os narradores e comentaristas da Conmebol TV

Em parceria com o BandSports, a Conmebol está disponibilizando um novo serviço de pay-per-view para transmitir diversos jogos da Libertadores da América com exclusividade no Brasil. Além da principal competição do continente, a Conmebol TV também terá jogos da Copa Sul-Americana e da Recopa em sua grade.

O acordo entre Conmebol e Band, que será válido por três temporadas, foi firmado após o Grupo Globo rescindir contrato com a entidade sul-americana. Dessa forma, o novo canal de PPV fica encarregado de oferecer as partidas que seriam exibidas pelo SporTV, na TV fechada. Enquanto isso, na TV aberta, as transmissões ficam por conta do SBT .

A Conmebol TV está disponível na grade de programação de Sky e Net/Claro pelo valor de R$ 39,90 mensais, e os assinantes do canal também podem acompanhar às transmissões por um serviço de streaming.

Como o acordo do serviço de PPV foi firmado entre a Conmebol e a Band, a produção, a programação e a transmissão dos duelos na Conmebol TV ficam sob responsabilidade do BandSports.

Quem são os narradores e comentaristas da Libertadores na Conmebol TV?

A produção e a transmissão das partidas da Libertadores da América pela Conmebol TV ficam por conta da equipe do BandSports.

Pela terceira rodada, Oliveira Andrade e Fábio Piperno estiveram à frente do empate sem gols entre Santos e Olímpia, do Paraguai, no dia 15 de setembro. Napoleão de Almeida narrou a épica vitória do Athletico-PR sobre o Jorge Wilstermann , com comentários de Chico Garcia. Já na quarta-feira (16), o duelo entre Universidad Católica e Grêmio ficou a cargo de Ivan Bruno e Paulo Massini.

Na quarta rodada, Oliveira Andrade e Fábio Piperno estiveram juntos novamente, desta vez para contar a história de LDU e São Paulo, na terça-feira, 22. No dia seguinte, o Gre-Nal 427 foi narrado por Ivan Bruno, com comentários do ex-goleiro Wagner Velloso.

A dupla também ficará responsável pelo duelo entre Grêmio e Universidad Católica, nesta terça-feira (29), às 19h15. Mais tarde, às 21h30, Napoleão de Almeida e Eduardo Tironi ficam com Athletico e Jorge Wilsterman.

Quais jogos da Libertadores serão transmitidos na Conmebol TV?

Entre os dias 29 e 30 de setembro, sete jogos serão exibidos pelo serviço de PPV, válidos pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Na próxima semana, mais seis confrontos terão transmissão na Conmebol TV. Confira aqui todos os jogos da fase de grupos que serão exibidos no novo canal .