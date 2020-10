Quem será o novo treinador do Palmeiras?

Luxemburgo não resistiu a mais uma fraca exibição do time do Palmeiras e foi demitido nesta quarta-feira, após nova derrota, desta vez para o Coritiba, em pleno Allianz Parque, por 3 a 1. Agora, a diretoria trabalha para contratar um novo comandante para liderar a equipe no restante da temporada. Mas quem pode ser o novo técnico do Alviverde?

É claro que a demissão de Luxemburgo ainda é recente e não existe nenhum nome que já esteja próximo do acerto. Contudo, o fato de o Brasileirão e a Libertadores estarem caminhando aos poucos para suas respectivas retas decisivas, não abre espaço para novos erros com treinadores. Por isso, a postura no Palmeiras é de cautela.

Com isso, a diretoria começa a trabalhar a partir desta quinta-feira (15) para encontrar o nome ideal e realizar o que a torcida mais quer: aliar os bons resultados ao desempenho.

No início do ano, antes da chegada de Luxemburgo, o Palmeiras chegou a conversar com o argentino Jorge Sampaoli, mas o negócio não avançou. Agora, ele está no Atlético-MG, líder do Brasileirão, e não deve ser opção novamente.

Outro técnico que já havia sido cogitado no início do ano é Miguel Ángel Ramirez, do Independiente del Valle. Contudo, esse é um nome que deve ganhar mais força desta vez.

O espanhol vem fazendo um ótimo trabalho no clube equatoriano - que goleou o Flamengo por 5 a 0 na Libertadores deste ano e conquistou a Sul-Americana na temporada passada -, e já era desejo de boa parte da torcida Alviverde ao longo de 2020, mesmo enquanto Luxemburgo ainda ocupava o cargo.

Mesmo assim, a diretoria entende que o novo técnico deva ter um estilo de trabalho semelhante ao de Luxemburgo, para evitar que o time leve ainda mais tempo para se adaptar aos conceitos do novo comandante.

Outro ponto importante nas últimas escolhas de Maurício Galiotte foi a experiência. Após apostar em nomes como Roger Machado e Eduardo Batista, o Palmeiras deu sequência a nomes mais consagrados como Felipão, Mano Menezes e Luxemburgo.

Enquanto isso, a equipe será comandada pelo auxiliar Andrey Lopes. O próximo confronto do Alviverde paulista pelo Brasileirão é diante do Fortaleza, fora de casa, no próximo domingo (18). Com as três derrotas consecutivas na competição, o clube agora ocupa apenas a sétima posição na tabela, com 22 pontos.