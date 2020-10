Quem serão os narradores do SBT na Libertadores?

Após a rescisão de contrato da Conmebol com a Globo para a transmissão da Libertadores, o SBT fechou com a entidade sul-americana para exibir o torneio na TV aberta até 2022. A emissora, que antes não tinha uma equipe de narradores, comentaristas e repórteres para comandar as transmissões, agora já tem dois times para revezar nos jogos exibidos.

O SBT, cabe destacar, não contava com torneios de futebol em sua grade de programação há um bom tempo. Porém, em 2020, a emissora surpreendeu e passou o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, se aproveitando da Medida Provisória que alterou o modo como os direitos de TV são vendidos no Brasil e do imbróglio entre a Rede Globo e o Rubro-Negro carioca.

O primeiro nome da nova equipe de esportes anunciado pelo SBT foi o narrador Téo José, que atuou no Fla-Flu. Ele deixou a Fox Sports para assinar contrato com a emissora até 2022 - ano em que o contrato de transmissão com a Conmebol se encerra. Os executivos da empresa de Silvio Santos também entendem que, por ele ter um trabalho conhecido do público de TV aberta - foi narrador da Band entre 2014 e 2018 -, seria o nome ideal para liderar a equipe.

Além de Téo José, o SBT também acertou com os jornalistas Mauro Beting (comentarista) e Luiz Alano (narrador), assim como os ex-jogadores Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Edmílson para os comentários. Como repórter, André Galvão foi contratado, jornalista com passagem pela Band e que atua também na Rádio Transamérica de São Paulo. Glauco Pasa também integra o time de esportes.

Nas primeiras partidas da Libertadores exibidas pelo SBT, Téo José, Mauro Beting e Ricardo Rocha esitveram no comando da transmissão da vitória palmeirense por 2 a 1 contra o Bolívar. No mesmo horário, Luiz Alano e Mauro Galvão ficaram encarregados de contar as emoções do duelo entre Universidad Católica e Grêmio, vencido pelos chilenos por 2 a 0.

Na quarta rodada da fase de grupos, o empate entre Guaraní-PAR e Palmeiras teve narração de Téo José e estreia de Edmílson nos comentários, ao lado de Mauro Beting. Já o clássico entre Internacional e Grêmio, foi transmitido por Luiz Alano.

Nesta semana, pela última rodada da fase de grupos, o SBT exibirá dois confrontos nesta quarta-feira (21), ambos às 21h30 (de Brasília): Palmeiras x Tigre, transmitido apenas para São Paulo, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Edmílson, e Flamengo x Junior Barranquilla, para o restante do Brasil, com a voz de Luiz Alano e comentários de Bernardo Ramos, atualmente no Band Sports, e Junior Baiano.