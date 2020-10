Quem tem mais hat-tricks: Cristiano Ronaldo ou Messi?

A luta entre Leo Messi e Cristiano Ronaldo acontece em várias categorias. Seu grande destaque é ver quem acaba marcando mais gols enquanto está ativo. Mas a batalha se divide em ainda mais categorias: quem fez mais dobletes, quem fez mais gols de pênalti, quem é o melhor quando o assunto é gol de falta, pôquer, repôquer... E, claro, quem fez mais 'hat-trick' contando seus jogos pelos clubes e pelas seleções.

Este ranking não inclui os jogos nos quais eles marcaram mais de três gols. Algumas fontes sim incluem, mas no ProFootballDB entendemos que um hat-trick não está contido em um pôquer da mesma forma que um doblete não está dentro de um hat-trick.

Com isso esclarecido, estamos falando de uma das mais belas disputas entre Portugal e Argentina, já que apenas um hat-trick os separa e não é uma classificação que se altere com muita frequência, obviamente.

Hat-tricks: Cristiano Ronaldo x Messi

876 jogos depois, vestindo a camisa do Barcelona e da Argentina, Leo Messi está com 47 hat-tricks, um a mais que seu eterno rival, que tem 46 depois que 1.019 partidas foram disputadas.

Os gols de pênalti dos dois estão incluídos nessa conta e foram de grande, pois na maioria de tais jogos, o gol da marca dos onze metros foi essencial..

Se considerarmos também os jogos em que mais de três gols foram feitos, então haveria uma variação, já que Cristiano estaria com 56 (tem oito pôqueres e dois repôqueres) e Messi com 54 (marcou quatro gols em seis ocasiões e cinco gols em uma outra ocasião).

Hat-tricks: Cristiano Ronaldo x Messi em clubes

A batalha de clubes, apesar de o argentino ter disputado menos jogos que o português ao longo da carreira (nota-se que é dois anos mais jovem), também acaba vencendo: tem 41 hat-tricks nos 738 encontros com a camisa do Barça.

Isso significa que 87,23% dos 'hat-tricks' de sua carreira foram feitos como jogador do Barça.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, fez atualmente 39 em 852 jogos. Com o Sporting não deu tempo de fazer nenhum, no Manchester United assinou apenas um e na Juventus fez dois. Seu tempo no Real Madrid foi o melhor para ele nesse sentido.

Levando em consideração o total de sua carreira, isso significa 84,89%, um pouco menos que o atacante argentino.

'Hat-tricks': Cristiano Ronaldo x Messi em sua etapa no Real Madrid

Entre 2009 e 2018, foram oito anos que Messi e CR7 puderam se desafiar diretamente. A saída da estrela portuguesa em direção à Juventus mudou alguns jogos que a cada temporada eram garantia de um grande espetáculo. De fato, a média diz que eles conseguiram pelo menos quatro hat-tricks por temporada.

Aqui o Cristiano 'merengue' vence: 36 hat-tricks em seus 438 jogos como jogador do Real. Dito de forma mais impressionante: um a cada 12 jogos!

O 'Pulga' não só fez menos, mas em mais jogos, então sua média é um pouco mais baixa. 33 hat-tricks em 476 jogos compõem suas estatísticas. No caso do argentino, também estamos falando de um craque imponente: chegou a fazer um hat-trick a cada 14 jogos.

'Hat-tricks': Cristiano Ronaldo x Messi com suas seleções

Com as camisas da Argentina e de Portugal, ambas as estrelas se mostraram também bastante produtivas. Nesse quesito, Cristiano aparece 7 vezes, e Messi aparece 6 vezes.

Praticamente uma vez a cada 24 partidas é a média do atacante da Juventus depois de 167 partidas disputadas pelo seu país.

Quanto ao argentino, sua média é melhor apesar de ter feito um hat-trick a menos, já que conseguiu em 140 partidas. Assim, ele conseguiu uma vez a cada 23 partidas.