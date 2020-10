Quem tem mais poker e repoker ('manita'): Cristiano Ronaldo ou Messi?

Um dos pontos altos da batalha entre Leo Messi e Cristiano Ronaldo para saber qual dos dois marca mais gols está em seus jogos mais especiais e inesquecíveis: aqueles em que fizeram mais de três gols. Aqueles comumente conhecidos como pokers (quatro gols) ou repokers ( ou 'manita', cinco gols).

E embora obviamente não seja algo que seja alcançado diariamente, nem mesmo para esses dois monstros do futebol, eles colecionaram algumas dessas conquistas em suas carreiras prolíficas. Há quem aproveite essas circunstâncias para incluir seus hat-tricks, mas no ProFootballDB entendemos que um hat-trick não está contido em um pôquer da mesma forma que um doblete não está contido em um hat-trick.

Como acontece em algumas de suas outras disputadas acirradas, a diferença nesses aspectos também é pequena nos dias de hoje, embora não seja fácil de acrescentar novos dados, pois eventos como este não ocorrem com frequência.

Poker e Repoker ('manitas'): Cristiano Ronaldo x Messi

A vitória nesse quesito vai para Cristiano Ronaldo, que fez quatro gols em oito ocasiões. Além disso, ele jogou dois dias gloriosos, de pura inspiração, conseguindo um repôquer contra o Espanyol e o Granada. No total, ele marcou mais de três gols no mesmo jogo dez vezes em seus mais de 1.000 jogos.

Leo Messi conseguiu essa proeza em sete partidas, quando está perto de chegar a 900 jogos com as camisas do Barça e da Seleção Argentina. Ele está empatado em número de pôqueres (seis), mas marcou apenas uma vez a 'manita', em um verdadeiro show contra o Bayer Leverkusen.

O último conquistado por algum deles foi no dia 22 de fevereiro de 2020, quando quatro dos cinco gols do Barcelona contra o Eibar levaram a marca do capitão argentino.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, conseguiu pela última vez em uma partida das eliminatórias para a Eurocopa em setembro de 2019, quando Portugal derrotou a Lituânia por 5 a 1 com um poker de sua grande estrela.

Poker e repokers ('manitas'): Cristiano Ronaldo x Messi em clubes

A guerra, quando vemos apenas em relação aos clubes, é muito mais acirrada, apesar do fato de o português levar mais de cem de jogos de vantagem em relação ao argentino. Atualmente, CR7 vence por oito contra sete.

O mais notável aqui é que Leo tem todos os seus pokers e repokers com a camisa do Barcelona. Em 6 de abril de 2010, contra o Arsenal em uma noite mágica na Liga dos Campeões, ele começou a escrever esse histórico.

Por seu lado, Cristiano só marcou mais de três gols no mesmo confronto com a camisa do Real Madrid. Ele não teve essa honra com o Sporting e nem com Manchester United e esse dia ainda não chegou com a Juventus. Em 23 de outubro de 2010, logo depois de Leo, ele conseguiu pela primeira vez: um pôquer no 6 a 1 contra o Racing na LaLiga.

Poker e repokers ('manitas'): Cristiano Ronaldo x Messi em sua passagem pelo Real Madrid

Também no duelo particular das duas estrelas no mano a mano entre Barça e Real Madri, o português sai ganhando. Entre 2009 e 2018, CR7 conseguiu se distanciar do argentino.

Em ambos os casos, o merengue fez mais ao longo de seus 438 jogos como jogador do manto branco: seis pôqueres e dois repôqueres ('manitas').

Leo Messi, por outro lado, ficou com cinco pokers e um repoker, respectivamente, em 476 jogos como jogador do Barcelona até que seu adversário foi para a Juventus.

Poker e repokers ('manitas'): Cristiano Ronaldo x Messi com suas seleções

Se os dois craques sempre caminharam com números bastante semelhantes, é verdade que Cristiano colheu melhores resultados em termos de seleções. Aqui está outro exemplo.

Isso porque CR7 fez dois jogos marcando quatro gols (o já referido contra a Lituânia e outro contra Andorra em outubro de 2016). Porém, ele não conseguiu chegar a cinco gols no momento.

A conta pendente do argentino é bem maior, já que ele não conseguiu passar de três gols por jogo em seus melhores dias com a 'Albiceleste'.