Quem tem mais títulos: Cristiano Ronaldo ou Messi?

Messi x Cristiano Ronaldo: prêmios individuais

O domínio dessas duas lendas em prêmios individuais foi impressionante durante os últimos 13 anos, especialmente com a Bola de Ouro desde 2007. Somente Modric foi capaz de quebrar a hegemonia desses dois craques, ainda que apenas uma vez. A batalha entre Leo Messi e Cristiano Ronaldo pelos troféus coletivos e individuais está longe de acabar.

Messi conseguiu seis Bolas de Ouro nesta fase, às quais se deve somar as cinco vezes em que ficou em segundo lugar, além de outra vez que ficou em terceiro lugar. Leo Messi levou a Bola de Ouro 2019 depois de substituir o croata. Ele também ganhou o último 'The Best' concedido pela FIFA.

Por sua vez, Cristiano tem seis Bolas de Prata, uma a mais que a estrela argentina, de quem aparece logo atrás na corrida pelas Bolas de Ouro com cinco troféus. Já o argentino diminuiu a diferença no prémio 'The Best' depois de ter sido premiado como o melhor jogador de futebol de 2019, pelo que a FIFA já deu dois prêmios para CR7 e um para Leo.

Cristiano também supera Messi no 'Pichichi' (artilheiro) da Champions League, com sete contra os seis de Messi. Além disso, ele ganhou o prêmio de Melhor Jogador da UEFA na Europa quatro vezes, uma a mais que o argentino.

A pandemia de coronavírus cancelou o Bola de Ouro 2020, e a cerimônia da FIFA para entregar o 'The Best' está no ar.

O camisa '10' vence CR7 nas Chuteiras de Ouro (6 contra 4), nas Bolas de Ouro correspondentes a Copas do Mundo (1-0), no 'Pichichi' da LaLiga (7 contra 3), no 'Onze d'Or' (4 contra 2) e no Golden Boy (1 contra 0). O português foi eleito o Maior Artilheiro do Mundo (IFFHS) até cinco vezes, sendo duas as vezes em que Messi ganhou. Leo também é o único jogador de futebol com o Prêmio Laureus de melhor atleta internacional do ano. A proporção e os títulos conquistados por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são bastante equilibrados.

CR7 ou Messi: títulos conquistados com suas equipes

A Champions League é a competição mais importante e a favorita de Cristiano, já que em cinco edições levantou a taça, contra as quatro vezes de Messi. Nos títulos em liga vence o atacante 'culé', com dez ligas, com três a mais que o português, que já tem dois 'Scudetto' com a Juventus (mais duas LaLiga com o Real Madrid e três Premier League com o Manchester United).

Quando o assunto são as copas, Messi leva a melhor contra Cristiano, que soma cinco entre a Copa del Rey, a FA Cup e a EFL Cup. Igualado em três está a estatística nas Supertaças Europeias.

Em seguida aparecem os números que compõem as Supertaças da Espanha, o Community Shield, a Supertaça de Portugal e a Supertaça da Itália, já que Cristiano já jogou por diversas equipes como Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid ou Juventus.

Messi, nesta contagem, conta com oito títulos - Supertaça da Espanha -, enquanto Cristiano soma seis entre as quatro competições citadas acima. O capitão do Barça, no registo de equipe, tem números melhores que a estrela da 'Vecchia Signora'. No total, são 35 títulos de Messi contra 32 de CR7.

Messi x Cristiano Ronaldo: títulos com a seleção nacional

O histórico de CR7 vs. Lionel Messi está mais inclinado ao português pelo título da Eurocopa que conquistou em 2016 contra a Seleção Francesa. Esse campeonato serviu para que o '7' da Juventus estreasse sua conta de troféus com Portugal. Depois veio o título da primeira Liga das Nações, que Portugal conquistou ao derrotar a Holanda.

Por sua vez, Messi tem em seu currículo a medalha de ouro olímpica que conquistou em Pequim em 2008. Prêmio que acompanha o de vice-campeão mundial no Brasil em 2014, após derrota na final da Copa para a Alemanha. Também esteve a ponto de levantar a taça da Copa América, com derrotas em três finais.