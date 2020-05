Quem vai ficar com Philippe Coutinho?

Philippe Coutinho é um dos nomes que mais deve agitar a próxima janela de transferências. Em fim de empréstimo com o Bayern de Munique, o jogador teria que ser comprado pelo time bávaro para seguir na Alemanha. Porém, o brasileiro não conseguiu retomar o nível apresentado no Liverpool e o valor de compra pré-fixado em 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 740 milhões) não deve ser exercido pelos alemães.

É verdade que a temporada de Coutinho não foi das piores. Pelo Bayern, o meia de 27 anos marcou nove gols em 32 partidas e teve alguns bons jogos com a camisa vermelha, chegando a marcar um hat-trick contra o Werder Bremen. Mesmo assim, ele esteve longe de lembrar os seus melhores dias e de atingir o potencial que tem.

Assim, o futuro de Coutinho deve realmente ser fora de Munique. Mas com tantos clubes especulados, qual será o verdadeiro destino do brasileiro? Veja quais são os principais candidatos para ficar com o jogador.

Barcelona

Philippe Coutinho ainda é jogador do Barcelona, mas após sua apagada passagem pela Catalunha, ele não desperta boas lembranças nos torcedores culés. Mesmo assim, o técnico Quique Setién vê com bons olhos o retorno do brasileiro. O treinador acredita que o jogador ainda pode recuperar seu bom futebol na Espanha.

Porém, Coutinho tem um passe estimado em 120 milhões de euros, valor que pode ser fundamental para os planos do Barcelona no futuro . O retorno de Neymar é sonho antigo do time catalão, que também tem Lautaro Martínez como alvo para a próxima temporada.

Neste cenário, o brasileiro pode ser tornar um personagem importante. Além de ser vendido para um outro clube e render uma boa quantia em dinheiro, o que certamente seria importante para as finanças da equipe, ele pode virar moeda de troca e terminar envolvido nas negociações com a Inter de Milão ou com o PSG. Portanto, não é provável que Coutinho volte para o Barcelona neste momento.

Chelsea

Desde o início o Chelsea apareceu como um dos principais favoritos para contratar Coutinho. Antes de o brasileiro ir ao Bayern, inclusive, o clube inglês já estava interessado no jogador.

O Barcelona estuda uma troca envolvendo o volante Kante, visto que Rakitic e Vidal podem deixar a equipe ao final da temporada. Mas caso nenhum outro clube compre o jogador, os Blues podem tentar levar o meia por empréstimo.

O Chelsea seria um destino favorável para Coutinho, já que existe uma grande lacuna deixada desde a saída de Hazard, o clube tem dinheiro para seguir na negociação e é da Premier League, onde o brasileiro viveu seu melhor momento. Essa também é a opinião de Rivaldo, que acredita que o meia possa se recuperar na equipe de Londres.

Newcastle

O Newcastle tem tudo para se tornar o novo rico da Europa. O clube deve ser adquirido por um Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita em breve e, com isso, já estuda possíveis reforços. E segundo o jornal Daily Mirror, a equipe inglesa pretende contratar Philippe Coutinho e Antoine Griezmann.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, os dois técnicos que estão no radar do clube para a próxima temporada - Mauricio Pochettino e Rafa Benítez - estão de acordo e já teriam dado o OK para a chegada do brasileiro. Assim, as conversas entre o Newcastle e Coutinho já se iniciaram.

Portanto, caso o Newcastle realmente seja comprado pelo fundo árabe, o alto investimento e um bom projeto de longo prazo podem seduzir o brasileiro, que também vê com bons olhos uma volta à Premier League.

Outros clubes da Premier League

Kia Joorabchian, representante de Philippe Coutinho, já revelou que teve uma conversa com o brasileiro sobre sua volta à Premier League. Assim, a grande questão ficaria por conta do clube, que precisa acertar a transferência do jogador com o Barcelona.

Neste contexto, Liverpool, Manchester United, Tottenham e Arsenal apareceram como alguns dos possíveis interessados no meia.

O Liverpool, claro, gostaria de um retorno do jogador, para formar um quarteto fantástico com Mané, Salah e Firmino. O técnico Jurgen Klopp já disse que não queria que Coutinho deixasse os Reds.

O Manchester United, por outro lado, já investiu um bom dinheiro na contratação de Bruno Fernandes. Assim, o clube talvez pense duas vezes em pagar uma alta quantia por um outro meia. Rio Ferdinand, ídolo dos Red Devils, disse que com a chegada do português, Coutinho não seria uma boa contratação para a equipe de Solskjær.

Segundo o jornal francês, Le10sports, o Arsenal é mais um dos possíveis destinos do meia. Os Gunners, inclusive, já teriam entrado em contato com os empresários do brasileiro para iniciar as negociações. A contratação tem o aval do técnico Mikel Arteta, que vê com bons olhos a chegada de um jogador com as características de Coutinho para o seu meio-campo.