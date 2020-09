Querem levar Adebayor de volta à Premier League

No início de julho passado, o Olímpia, do Paraguai, anunciou a rescisão do contrato da sua grande estrela, Emmanuel Adebayor. Decisão tomada quando o togolês estava em seu país devido ao coronavírus.

Com todas as complicações para o retorno ao Paraguai, o atacante ficou sem time e aguarda uma oferta. Aos 36 anos, ele ainda não pretende pendurar as chuteiras e pode retornar ao futebol da Inglaterra.

De acordo com o jornal 'The Sun', Adebayor é um dos homens em quem Slaven Bilic pensou para reforçar o West Bromwich Albion caso a chegada de outro jogador mais jovem não seja possível.

O atacante tem larga experiência na Premier League, onde atuou por três temporadas e meia no Arsenal, uma e meia no Manchester City e quatro temporadas no Tottenham.