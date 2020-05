"Querem que os jogadores sejam ratos de laboratório"

A volta da Premier League continua dando o que falar. Muitos jogadores já se manifestaram contra um possível retorno precoce. O último foi Danny Rose, lateral do Tottenham emprestado ao Newcastle.

"Quero muito voltar ao futebol, mas não como as coisas estão agora, onde pessoas estão lutando contra a pandemia do coronavírus", começou a entrevista ao podcast "The Lockdown Tatics".

"Agora, querem que os jogadores sejam cobaias ou ratos de laboratório. Vamos experimentar e ver o que acontece… Imagino as pessoas em casa dizendo: 'Bem, eles ganham muito dinheiro, então devem voltar'', completou.

Por fim, Rose se mostrou contrário ao retorno: "Por coisas assim, acho que não merece a pena. Vou potencialmente arriscar a minha vida e daqueles que me rodeiam para entreter as pessoas", concluiu.

O Reuni Unido tem 248.818 casos confirmados de coronavírus e mais de 35 mil mortes decorrente da doença.