"Queremos contratar Eric García, mas não sei se conseguiremos trazê-lo"

O Barcelona começou a temporada 2020-21 à todo vapor e Ronald Koeman, novo no comando da equipe 'culé', analisou em coletiva de imprensa o bom momento da equipe.

O treinador holandês não ignorou o interesse do Barcelona em contratar Eric García, embora reconheça que a sua chegada ainda é difícil. "Eric? O mercado está aberto até segunda-feira. Queremos ter esse jogador porque agora só temos três ou quatro zagueiros, estamos com o mínimo possível. Vi os comentários de Pep do City e é assim e espero que consigamos. Economicamente, sabemos que é complicado. Interesse sim, mas não sei se conseguiremos”, disse.

Koeman valorizou a qualidade do Sevilla e ressaltou que o Barcelona ainda está em formação: "Estamos aqui há apenas cinco semanas e o sistema de jogo é diferente de antes. Precisamos de tempo para que todos compreendam as mudanças, mas estamos trabalhando bem. Sabemos que o Sevilla é uma equipe forte, que ambiciona muitas coisas todas as temporadas. Tem um bom treinador taticamente e é um jogo difícil”.

Outro tema da entrevista coletiva foi a possível estreia de Sergiño Dest: “Não sei se podemos convocá-lo, estamos tentando tirar a licença, espero que ele possa estar. Tentar ter jovens, o futuro do clube e seus 19 anos, ele jogou muitos jogos ao mais alto nível e dá competição aos dois laterais. Defensivamente, mas especialmente ofensivamente, ele tem muita qualidade".

O treinador do Barça agradeceu por ter um jogador com a qualidade de Coutinho. "Ele é um jogador muito bom, aprendeu muito na Inglaterra e no Bayern, e meu papel como treinador é tirar o máximo de cada um e isso começa colocando cada jogador no seu lugar. Um treinador pode ajudar, mas tudo começa com a qualidade do jogador".

O sorteio da Champions League aconteceu esta semana e o Barcelona não teve azar, algo valorizado por Koeman: “Podemos estar felizes com o sorteio dos Champions, mas não confiantes. Em princípio, com a Juve, somos favoritos "

Koeman falou ainda da necessidade de fechar vários reforços para ter um elenco mais completo: "Existem duas posições na equipe onde podemos usar mais um jogador, um defesa-central e um '9'".

Para finalizar, o treinador do Barcelona elogiou Leo Messi e agradeceu pelo que traz como capitão, algo que ficou claro contra o Celta: “Como capitão ele ganhou peso, ajudou o time a jogar desde atrás. Não há discussão, ele sempre foi o melhor. Ele está dentro. É um exemplo como capitão".