Zidane concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera da partida contra o Shakhtar Donetsk no Estádio Alfredo Di Stéfano na estreia das equipe na Liga dos Campeões 2020/21.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico, deixando claro suas intenções: "Queremos jogar bem e ganhar".