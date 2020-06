Brahim concedeu entrevista aos meios oficiais do Real Madrid após o quarto treinamento desta semana, faltando sete dias para recomeçar o Campeonato Espanhol após a parada forçada pela pandemia.

"Zidane pede para a gente continuar a trabalhar como estamos fazendo até aqui, que a gente aproveite e continue evoluino. Queremos que a liga volte para ganhá-la", disse o meia espanhol de 20 anos, confiante com o desafio de tirar os dois pontos de vantagem do Barcelona.



A retomada, na decisiva reta final, será um momento de readaptação: "Os torcedores são tudo para nós e sentiremos falta deles. Temos onze finais pela frente e procuraremos nos adaptar da melhor maneira a jogar sem público para ganhar os onze jogos que faltam".



"A adaptação tem vindo a evoluir. Treinar aqui com os companheiros não é mesma coisa que fazê-lo em casa. Faltava-nos o tocar e dominar a bola, estando a adaptar-nos muito bem ao futebol em grupo e com bola", concluiu o jogador.

Brahim Díaz, revelado no Manchester City, chegou do clube inglês ao Real Madrid no meio da temporada 2018-19. Desde então, soma 18 jogos, sendo seis como titular, e tem um gol e uma assistência.