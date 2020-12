"Queremos terminar em primeiro, pensamos apenas nisso"

Enquanto Casemiro, minutos antes, deixava a porta aberta para uma possível entrada na Liga Europa, Zidane era o oposto. O técnico francês nem ao menos cogita a possibilidade de ser eliminado.

Então ele disse, sem minimizar o duelo contra o 'Gladbach. "Sim, é importante, mas sabemos disso. Sabemos o que queremos, somar os três pontos e terminar em primeiro do grupo", disse.

“Só temos isso em mente. Todos os jogos são importantes. Falamos sobre isso na semana passada, é uma grande oportunidade de mostrar o que somos como equipe”, acrescentou.

Questionado se, em caso de vitória também na quarta-feira, como no fim de semana contra o Sevilla, ele pdoeria se livrar das críticas, Zidane insistiu que só se importa em vencer. “Eu não entro nisso, me preocupo em pensar no jogo, fazer bem as coisas. Temos capacidade e é isso que me interessa. Não entro nesse assunto”, respondeu.

Ele não quis assumir a responsabilidade por uma hipotética eliminação. “Não penso nisso, só em passar de fase. Não avalio ​​mais nada, estamos nos prepararando para fazer um grande jogo, com dificuldades com certeza, mas sendo positivos e pensando apenas na vitória. Fazendo de tudo para conquistar os três pontos”, insistiu Zidane.

Ele nem mesmo cogitou cair para a Liga Europa. “Não penso nisso, penso em passar de fase. E é isso. Os jogadores pensam como eu. A partir daí, você pode fazer e pensar o que quiser, é o seu trabalho. A gente só pensa em fazer um grande jogo”, rebateu.

Sobre se uma derrota custaria seu posto no banco merengue, Zidane se colocou nas mãos da diretoria. "O clube vai fazer o que tem de fazer. Só penso no jogo. E então, o clube vai fazer como sempre. Não penso nisso, na verdade", o francês se limitou a dizer.

Do Uruguai, perguntaram sobre Fede Valverde. “Ele está melhor, está voltando, não com o grupo, mas progredindo. Ele está bem melhor, em breve estará conosco. A lesão dele foi complicada, mas ele está bem melhor”, respondeu.

Ele negou ter sido oprimido pela pressão. "Todos os jogadores, eu, o clube, estamos acostumados a jogar sob pressão. Sabemos o que estamos em jogo. Isso é administrar as emoções e nos preparar bem", disse ele.

Porque este Real Madrid parece funcionar melhor quando a corda está no pescoço, quando o seu treinador é mais questionado. “O passado aconteceu, o importante é o presente. O que tiver que acontecer, vai acontecer. É um jogo para mostrar a nossa capacidade. Estou convencido de que faremos um grande jogo”, disse, questionado sobre a possibilidade de ser demitido após ter feito de campeão na temporada passada um clube que estava desorganizado.

A imprensa alemã, é claro, perguntou a ele sobre o Borussia Mönchengladbach. “Sabemos que o Borussia é uma equipa muito boa, muito disciplinada. São muito bons nos contra-ataques. É uma equipa forte fisicamente, também tecnicamente. Sabemos que vai ser difícil, mas vamos nos preparar pensando no rival e no que vamos fazer”, disse sobre o rival.

Outro jornalista alemão perguntou sobre a possibilidade de a Inter e o Shakhtar surpreenderem. "Sabemos que há outro jogo, mas estamos interessados ​​no nosso jogo. Jogamos contra uma boa equipe, eles vão fazer um jogo difícil. Só pensaremos nisso", respondeu.

E acabou respondendo à imprensa francesa, que o questionou sobre o encontro. "Todo mundo fala sobre essa situação, mas eu me concentro no jogo. Estamos acostumados a jogar esses grandes jogos", explicou.

"Em qualquer caso, haverá dificuldades. É um jogo da Champions League, temos que trabalhar bem, começar bem. Devemos estar felizes do que fizemos quando o jogo acabar", finalizou Zinedine Zidane.