"Quero aprender com os melhores", diz Ilaix Moriba, recém-promovido no Barça

O meia de apenas 18 anos, Ilaix Moriba recebeu as suas primeiras oportunidades no time principal do Barcelona com Ronald Koeman. O jovem conversou com os canais do clube e mostrou toda a sua felicidade.

"Espero estar aqui por muitos anos e aprender com os melhores", disse o jovem, que se inspira em Sergio Busquets. "Nem todo mundo pode conhecer a filosofia do Barça. Aprender com Sergio é incrível".

Confira no vídeo acima o que disse Ilaix Moriba!