Desde que surpreendeu o mundo da bola ao deixar o Barcelona, Neymar é alvo de rumores envolvendo clubes gigantes a cada janela de transferência. No entanto, ele mesmo fez questão de expor o que sente em Paris e o que quer para o futuro.

"Estou muito feliz hoje, muito feliz. Mudou muito, não sei dizer exatamente o que acabou mudando. Não sei se sou eu ou outras coisas, mas hoje eu me sinto bem, me sinto mais adaptado. Então eu estou muito feliz aqui", iniciou o craque brasileiro em entrevista concedia ao programa 'Sept à Huit', de 'TF1'.

Se Neymar pudesse decidir por Mbappé, continuaria tendo o francês como parceiro de ataque. "Quero ficar no PSG e espero que Kylian também fique. É algo que os torcedores querem. A gente quer fazer que o PSG seja grande. E quero continuar fazendo o que sempre fiz em Paris, que é jogar futebol e ser feliz e alegre, o que é o mais importante", acrescentou.

“Somos como irmãos, mas eu sou o mais velho. Gostamos muito de jogar juntos porque eu busco tirar o melhor dele”, seguiu Neymar, que também revelou qual apelido resolveu dar a Mbappé.

“Eu chamo ele de Golden Boy porque ele é um garoto de ouro, tem um coração enorme. Como jogador de futebol, todos nós sabemos o quanto ele vale, mas fora de campo ele também é incrível. Sorridente, alegre, gosta de se divertir... Somos muito parecidos e temos que estar felizes para rendermos no 100%”.

Na temporada passada, Neymar e Mbappé foram os grandes destaques no lado parisiense que chegou na final da Champions League. A derrota para o Bayern de Munique, contudo, deixou marcas no brasileiro, que não esconde o sonho de fazer o PSG enfim conquistar a sua tão sonhada Champions.

“Eu não gostei (da derrota). Chorei. Tinha muita vontade de trazer o troféu para a França, mas não conseguimos. Acho que teremos outras oportunidades. Este ano vamos fazer todo o possível para chegar à final e ganhar o título”.

Neste domingo, Neymar marcou dois gols de pênalti sobre o Lorient, que acabou virando no fim do jogo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês.