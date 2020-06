Neymar tinha 21 anos quando vestiu a camisa do Barcelona e começou a era de um poderoso trio difícil de parar. O 'msn' durou quatro anos até o Paris Saint-Germain colocar na mesa a maior oferta da história do futebol.

Durante as três temporadas da estrela brasileira em Paris, muita coisa aconteceu. Demonstrou sua habilidade e ajudou na soberania nacional da equipe, mas conviveu com críticas por lesões, por sua movimentada vida social, por seu cabo de guerra com o clube e, acima de tudo, por seu desejo ainda intacto de voltar ao time catalão.

A diretoria do Camp Nou fez o que estava a seu alcance nas últimas janelas de transferências, mas teve que recuar porque o PSG pediu muito dinheiro e não facilitou. Neymar teve que se conformar com o sonho adiado, fortalecer seu corpo e esperar, mas estar mais um ano no Parque dos Príncipes não o satisfaz.

O jornal 'Mundo Deportivo' revelou em sua capa desta segunda-feira que o brasileiro comunicou a seus companheiros de vestiário que ele quer voltar para Barcelona. "Quero ir ao Barça", diz o jornal como sendo as palavras do craque.

O objetivo do atacante é desempenhar um grande papel na Liga dos Campeões, grande alvo de um PSG que esperará apenas treinando depois de vencer a Ligue 1 por cancelamento antecipado.

A temporada atípica ainda tem alguns meses pela frente, com a janela de transferências por abrir. Um título ou um fracasso na principal competição continental ainda podem mudar os rumos de carreiras e as intenções de clubes.

O Barcelona não poderá pagar muito na reabertura do mercado da bola, o que faz o sonho de Neymar parecer mais distante de acontecer. Enquanto isso, a diretoria catalã se esforça para buscar Pjanic e Lautaro.