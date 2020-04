"Quero mostrar o jogador que eu sou, que ainda não foi visto"

Em uma videochamada de sua transmissão em casa pelos canais digitais do Barça, Junior, que assinou contrato com o Barça procedente do Betis no verão passado, revisou seu tempo no Camp Nou.

"Cheguei a um novo clube, a uma nova cidade e a um grande clube. Estou no período de adaptação para que tudo corra melhor. Quero voltar a jogar e demonstrar o jogador que sou, que não foi visto ainda", ele especificou.

No entanto, o zagueiro de 23 anos ressaltou que o vestiário do Barça "é saudável" e reconheceu que era esperado um ambiente diferente.

"Com esses jogadores, que são tão bons e venceram muito, eu esperava algo diferente do que encontrei. Eles tentam fazer com que seja um bom ambiente", disse ele.

Nos primeiros meses no vestiário do Barça, Junior se conectou especialmente com Ansu Fati: "Somos jovens e gostamos de dançar". O chileno Arturo Vidal é, por sua vez, o parceiro que mais o surpreendeu. "É o oposto do que eu pensava. Você o vê com moicano e tatuagens, mas ele é um amor de pessoa, uma pessoa muito boa e sempre tenta fazer os colegas rirem", disse ele.

Junior está vivendo o confinamento por conta do COVID-19, que ele descreveu como "chato", junto com sua esposa e filha, com quem ele compartilha uma rotina diária que começa com o treinamento projetado pelos treinadores físicos da primeira equipe.

"De manhã, minha filha me acorda e depois faço o treinamento todas as manhãs. À tarde, jogo videogame, como Fortnite e FIFA, depois brinco com a menina e assistimos a um filme", explicou.

Durante o confinamento, Junior também se atreveu a cozinhar uma paella de frutos do mar, um bolo de cenoura e torradas francesas, enquanto esperava a situação melhorar. Se tivesse que dar uma nota para essa quarentena, ele daria uma nota seis.