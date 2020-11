"Quero seguir por muitos anos no PSG"

Tudo indica que o PSG renovará o contrato de Bernat em breve. Pelo menos foi isso que deu a entender o ex-jogador do Valência em declarações a 'AFP'. Ele tem contrato até 2021 e o clube parisiense deve se movimentar em breve.

No entanto, Bernat não deixa dúvidas de que quer continuar. "Voltarei a jogar em fevereiro ou março. A respeito da minha renovação, estou seguro de que as negociações serão um sucesso, minha intenção é seguir por muitos anos no PSG".

O lateral-esquerdo também falou sobre a sempre delicada situação do treinador Thomas Tuchel: "São apenas rumores".

"Agora, com o confinamento, não podemos nos reunir para jantar, por exemplo, mas o grupo está muito unido como vimos na temporada passada, quando faltou somente a Champions", confirmou.