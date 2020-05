"Quero ser convocado para a Copa e, quem sabe, ganhá-la"

Felipe chegou ao Atlético de Madrid em 2019, quando trocou o Porto pelo quadro 'colchonero'. De lá para cá, já foram 31 partidas oficiais e dois gols marcados;

As grandes atuações de Felipe chamara a atenção do técnico da Seleção Brasileira, Tite que o convocou em algumas oportunidades. O brasileiro sonha com a Copa do Mundo.

"É continuar a trabalhar e dar o meu máximo, sem pensar na minha idade. O melhor que posso fazer é continuar a evoluir e mostrar que posso ser uma opção válida na Seleção. Quero ser convocado para o Mundial e, quem sabe, ganhá-lo", disse Felipe em declarações ao 'IG Esportes'.