"Questão financeira não foi o motivo", diz Rafinha sobre fim de conversas com Flamengo

O Flamengo encerrou as negociações com Rafinha na noite dessa sexta-feira. As conversas vinham se arrastando desde o final de fevereiro. No entanto, o clube afirmou que o setor financeiro não aprovou os valores.

Neste sábado, o lateral utilizou sua conta no Instagram para se manifestar publicamente sobre o caso pela primeira vez. No texto (confira a íntegra abaixo), ele garante que o problema não envolve a questão econômica.

Sem o Flamengo, Rafinha agora se abre para ouvir propostas de outros clubes. O Atlético-MG foi o primeiro interessado no atleta e pode abrir negociação. O Grêmio é outra equipe que já fez sondagens pelo lateral, mesmo com o presidente Romildo Bolzan garatindo em público que não pensa em contratar o jogador.

O texto de Rafinha na íntegra:

"Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os torcedores do Flamengo pelo carinho e respeito comigo durante todo esse tempo, inclusive nesses dias envolvendo a negociação para a minha volta. Vocês estão no meu coração e da minha família para sempre...!!!

Eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido, e ontem fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação.

Só deixando bem claro a questão fiananceira não foi o motivo.

Segunda-feira irei me pronunciar,

Fica aqui o meu agradecimento ao clube, a alguns diretores e ao departamento de futebol. Os anos passam, se passam jogadores, dirigentes, mas fica o Flamengo. SRN!"